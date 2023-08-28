Медведев также сравнивал Байдена с экс-президентом США Бараком Обамой, выставляя действующего президента в плохом свете. Конечно, такие заявления имели определенный политический подтекст. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа в штате Висконсин Юрий Рашкин, отметив, что Медведев очень переоценивает свое влияние на американцев.
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Какую цель преследовал Медведев
Более того, Дмитрий Медведев высказался, что у Джо Байдена, мол, низкие интеллектуальные способности. Да и вообще, он настолько углубился в "украинское расстройство", что в конце концов стал заложником Киева.
Даже попытки Медведева каким-то способом помочь Дональду Трампу избежать наказания бессмысленны. Пытаться напомнить из Кремля, что американцам стоит подумать, кто лучше представляет их интересы, – он не тот клоунский костюм надел,
– подчеркнул Юрий Рашкин.
Это типичная политическая стратегия, когда политики не могут объяснить, что в их стране все хорошо и голосовать нужно за них, то им легче объяснить, почему их конкуренты хуже. Так что Дмитрий Медведев сейчас пытается донести американцам, почему им не стоит голосовать за Байдена.
"Он что с ума сошел? Это риторический вопрос. Поэтому когда он рассказывает, что Джо Байден так завязан с Украиной, это попытка напомнить республиканцам, как важен для них уже сидевший в тюрьме Трамп. Такие заявления в каком-то смысле можно считать попыткой вмешаться в выборы США ", – заметил политик.
На самом деле довольно странно, что Медведев представляет, как демократические избиратели, во-первых, вообще прочитают его заявления, а во-вторых, подумают, что он действительно прав. Мол, человек был при демократах, но когда сказали, что Байден так замешан с Украиной, он отбросит свои демократические ценности и будет голосовать за диктатора Трампа.
Юрий Рашкин о маразматических заявлениях Медведева: смотрите видео
Трампа арестовали, но ненадолго: что известно
- В начале августа Дональду Трампу избрали мера пресечения по делу о фальсификации выборов 2020 года. Он не имеет права нарушать федеральные законы или законы штата, подписать обязательства по явке и появляться в суде после вызова. Конечно, экс-президент тоже не может общаться со свидетелями. Стоит заметить, что это не единственное уголовное дело против Трампа – их более 40.
- Вечером 24 августа Дональд Трампа задержали в тюрьме округа Фултон. Бывший президент самостоятельно сдался в руки полиции. Очень скоро после этого его отпустили, ведь Трамп внес залог в размере 200 тысяч долларов. В тюрьме он пробыл 20 минут.
- Однако за это время Трампу успели сделать магшот, или тюремное фото. Интересно, что это впоследствии прокомментировал Джозеф Байден. Он отметил, что видел фото по телевизору, добавив, что Трамп "хороший, симпатичный парень".