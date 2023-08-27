С таким заявлением выступил Дмитрий Медведев. Он решил выразить сомнение в интеллектуальных возможностях президента США Джо Байдена, передает 24 Канал.

Читайте также Россия пытается создать долгосрочную ИПСО в США и Европе, – NYT

Стал заложником Украины

По словам Медведева, лидер Соединенных Штатов из-за своей многолетней внешней политики якобы углубился в "украинский разлад". И что вследствие этого он, с какой-то причуда, стал заложником Киева.

Этим мнением бывший марионеточный президент России поделился во время интервью. Общаясь с журналистами пропагандистского канала, Медведев решил погрузиться в ностальгию. Он вспоминал времена, когда США руководил Барак Обама.

С точки зрения некоторого прагматизма, то его у Барака было в разы больше, чем у Байдена. Это связано, скажем прямо, с интеллектуальными способностями, которые у Обамы выше. А второе, это глубокое погружение Байдена в украинское расписание. Это можно считать просто позором для такой большой, даже огромной страны, как Соединенные Штаты,

– настаивает на своем Медведев.

Вечер воспоминаний набирал обороты. Медведев вспомнил, когда Джо Байден был вице-президентом. Мол, в то время он давал властям Украины "глупые инструкции". Более того, отправил в наше государство своего сына Хамера, чтобы последний себе "заработал там денег".

Поэтому Джо Байден вовлечен в Украину ментально, политически и экономически. И это, кроме, как я сказал, интеллектуальных способностей привело к тому, что он стал фактически заложником. И это достаточно трагично как для США, так и для Украины,

– не мог остановиться он.

Обратите внимание, что Медведев известен своими опальными заявлениями. Он рассыпался обвинениями в сторону Украины. По его словам, наше государство само обстреливает свои города. Опальный политик добавил, что "украинские провокации, включая обстрелы городов и мостов, не имеют эффекта". Правда, он почему-то решил не уточнять, что он имеет в виду.