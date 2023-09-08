Ба більше – перемога Трампа буде катастрофою для усього вільного світу. Про це 24 каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Але є один нюанс.
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Шанси Трампа
На думку Ігоря Ейдмана, Дональд Трамп може знищити не лише коаліцію з допомоги Україні, а й ту атлантичну, що діяла з середини 40-х років минулого століття. Але нюанс у тому, що в Дональда Трампа немає шансів на перемогу у президентських перегонах.
"Проти нього 4 карні справи, більша частина американської громадськості. Так, "ядерний" електорат у нього є – зареєстровані республіканці, але це меншість виборців. Без підтримки незалежних виборців він не переможе, а вони проти нього. Його електорат перетворюється на секту. Нормальні американці ставляться до них, як до фріків", – пояснив політолог.
Ба більше – у так званих підтрампістських кандидатів теж немає шансів на перемогу.
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За прогнозом політолога, Німеччина продовжить допомагати Україні. Хоча в бюджеті цієї країни не спостерігається динамічного росту та є невтішні цифри за останні місяці. Утім, Німеччина зводить свій бюджет з профіцитом.
"У військовому плані потужності Німеччини та США неспівставні. Якщо Трамп раптом прийшов до влади і хотів би "зіскочити" з допомоги Україні – Конгрес йому не дасть цього зробити. Республіканці підтримують Україну, серед них є навіть ті, які за розширення допомоги", – резюмував він.
Дональд Трамп: останні новини
- Перепоною на шляху до другого терміну для Джо Байдена може стати його вік. Але він професійний політик. Натомість Дональд Трамп – популіст.
- Позаминулого тижня відбулися перші дебати в рамках праймеріз республіканської партії США. Трамп проігнорував цей захід, вийшов в етер паралельно з дебатами у програмі Такера Карлсона. Наразі у середньому він має понад 50% підтримки республіканських виборців, випереджаючи другого в рейтингу Рона Десантіса на близько 40%.
- Нещодавно Дональд Трамп натякнув, що у випадку своєї перемоги ув'язнить ворогів. Мовляв, "у нього немає вибору".