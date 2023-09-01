Чи прозвучало на дебатах щось нове про Україну

Минулого тижня відбулися перші дебати в межах праймеріз республіканської партії США. Однак найбільше уваги публіки привертала не сама подія, а інтрига з рішенням Дональда Трампа: захоче чи не захоче колишній президент виходити на сцену разом з іншими кандидатами?

До теми Американське табу щодо України: хто за ним насправді стоїть

У підсумку він вирішив проігнорувати захід, адже цілком може собі це дозволити. Нині Трамп у середньому має понад 50% підтримки республіканських виборців, випереджаючи другого в рейтингу Рона Десантіса на близько 40%. Тож 45-й президент вирішив не йти на ризик прямого зіткнення з іншими претендентами, а вийшов в етер паралельно з дебатами у програмі Такера Карлсона.

Утім перші дебати нового виборчого циклу все одно привернули значну увагу американської аудиторії. У них взяли участь восьмеро кандидатів, для яких ця подія була надзвичайно важливою, адже вони вперше отримали шанс показати себе перед справді широкою публікою.

Загалом, претенденти не сказали чогось такого, про що ми не знали раніше, зокрема і щодо питання підтримки України.

Колишній віцепрезидент Майк Пенс та губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі критикували Джо Байдена за недостатню допомогу Києву і свідоме затягування війни. Рон Десантіс традиційно намагався сісти одразу на два стільці, сподіваючись перетягнути на свій бік прихильників Трампа: губернатор Флориди нібито й підтримує Україну, але хоче, щоб цей "тягар" в першу чергу лягав на плечі країн Європи.

Важливо Цього разу без зради: про що написали експерти ООН у звіті

Обурливі слова Рамасвамі та відповідь його опонентів

Однак з найгіршого для нас боку вирізнявся Вівек Рамасвамі – 38-річний підприємець індійського походження, який став мільярдером у галузі біофармакології. Він був одним з перших, хто висунув свою кандидатуру на республіканські праймеріз, і почав будувати свою кампанію в ексцентричному стилі, що нагадує підхід Дональда Трампа.

За відсутності колишнього президента саме Рамасвамі став тим, хто намагався перетворити дебати на шоу імені самого себе. Він перебивав інших промовців, розмахував руками, виходив за межі дозволеного часу і висловлював дивні програмні позиції.

Справжнім шоком для інших учасників стали його слова про Тайвань. Мовляв, США мають захищати острів від китайського вторгнення тільки до 2028 року, адже до того часу американці зможуть забезпечити власне виробництво напівпровідників. Ця заява не лише не відповідає довгостроковій стратегії США щодо протистояння експансії КНР, а й просто суперечить здоровому глузду.

По-справжньому неприємними були заяви Рамасвамі щодо України. Спочатку він розкритикував своїх опонентів Майка Пенса і Кріса Крісті за те, що вони їздили в Київ і зустрічалися з Володимиром Зеленським, порівнявши їхні поїздки з "паломництвом до Папи Римського". Потім він прямо заявив, що США повинні припинити допомагати Україні й дозволити Росії закріпити контроль над нині окупованими територіями.

Аргументація такого кроку не витримує жодної критики: "Ми штовхаємо Росію в руки Китаю", – сказав Рамасвамі, пропонуючи обміняти частину території України на обіцянку Москви припинити відносини з Пекіном.

Зауважте Китай, Росія та Німеччина планували світове панування, але Путін все зіпсував

На щастя, Вівек одразу наразився на ґрунтовну критику з боку інших кандидатів.

"У вас немає жодного досвіду в зовнішній політиці, і це впадає в око", – сказала Ніккі Гейлі, яку ми добре пам'ятаємо по її виступах у Раді безпеки ООН.

Майк Пенс наголосив, що нині українці ведуть війну американською зброєю для того, щоб американці не мусили воювати самі, якщо Росія після України піде війною на країни НАТО.

Кріс Крісті нагадав про моральну відповідальність США, згадавши про понад 20 тисяч викрадених росіянами українських дітей.

Ніхто не проголосує за підробку, якщо буде оригінал

Приклад Рамасвамі показує, що частина республіканських виборців прихильно ставиться до ідей ізоляціонізму й не хоче, щоб США витрачали кошти на війни за кордоном. Проте, як ми бачимо з опитувань, таких виборців менше, ніж тих, хто розуміє необхідність підтримувати Україну. Важливо, що на кожного Рамасвамі знаходиться кілька Пенсів, Гейлі та Крісті, які готові аргументовано заперечити.

Цікаво Чому дехто захищає водія, якого застрелили у Дніпрі

Щодо самого Вівека сумнівів бути не може: він має мінімум шансів стати кандидатом від республіканців. Нехай йому вдалося піднятися в рейтингу до 8 – 10%, його найбільший мінус – це гра на електоральному полі Трампа. Поки колишній президент бере участь в гонитві, Рамасвамі буде лише його тінню, поганою копією. Зрештою, виборці віддадуть голоси за оригінал.

Справжня боротьба розгорнеться між Трампом і кимось із тих, хто йому себе протиставляє: Роном Десантісом (хоч він поки робить це дуже несміливо), Майком Пенсом або Ніккі Гейлі. Перші голоси праймеріз будуть віддані 15 січня 2024 року в штаті Айова – до того часу багато чого може змінитися.