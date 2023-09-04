Політолог-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що головною перепоною на шляху до другого терміну Байдена може стати його вік.

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"Байден – немолода людина, але надзвичайно професійна. А Трамп – популіст, тому він заграє з народом, але його не сприймає еліта", – зазначив Осипенко.

За його словами, колишній президент завдав безпеці США більших втрат, ніж будь-хто інший. Зокрема, ледве не розвалив НАТО та починав економічні війни з європейськими союзниками.

Натомість чинний президент – системник і представник еліти, яка розуміє національні інтереси США.

Чого прагне Трамп

Колишній президент може бути своєрідним "тараном" популістських сил у США, які мають на меті змістити системні еліти. Це може вплинути на безпекову систему не лише в Америці, а й в усьому світі.

Трамп обіцяє зосередитись на внутрішніх проблемах країни: банківська система, мігранти, допомога після стихійних лих тощо. Деякі американці вірять, що це все можна швидко вирішити.

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