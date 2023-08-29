Рейтинг Рамасвамі у Республіканській партії невисокий. Але навіть в разі його обрання президентом США, так легко змінити зовнішню політику країни він не зможе. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Російський вплив не виключений

Переможець дебатів між претендентами на пост президента США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що у разі обрання президентом США визнає контроль Росії над захопленими територіями України. Він також пообіцяв заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід країни-агресова з військового союзу з Китаєм.

Можна обережно припустити, що пропозиція про таку риторику надійшла від певних проросійських кіл у Сполучених Штатах. Не обов'язково задля грошей, можливо, для "хайпу",

– зазначив Іван Ступак.

Конкурент Дональда Трампа доволі різко висловився, чого, власне, собі не дозволяє сам Трамп. Його заяви часто мають проросійський характер, однак настільки прямо російську агресію він не підтримував.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп розповідав, що якби був президентом нібито б за "один дзвінок Путіну" міг би закінчити війну в Україні.

"Цей кандидат дуже агресивний щодо України. Мовляв, все визнаємо, зупинимо, з Росією співпрацюватимемо. Все слово у слово, як це робиться на федеральних російських каналах", – зауважив ексспівробітник СБУ.

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Президент не вирішує всього

Водночас рейтинг у Рамасвамі доволі невисокий. У Республіканські партії він тримається приблизно на позначці 5%. Зрештою, навіть якби він виграв вибори у США, це б не стало занадто великою проблемою.

Не все залежить від президента. Сполучені Штати – це не авторитарна країна, де все залежить від однієї людини, в якої на столі стоїть "червона кнопка" від усіх ядерних боєголовок. Президент не може самостійно вирішувати зовнішню політику,

– підкреслив Ступак.

У США є Сенат, Палата Представників. До слова, Парламент у Штатах може заблокувати велику кількість рішень президента. Важливо, що великими спонсорами, лобістами Республіканської партії є військово-промислово комплекс Сполучених Штатів.

"Дуже цікаво уявити, якщо Рамасвамі стане президентом, скаже зупинити усі видатки на оборонний комплекс, розірвати усі контракти та фінансування. Це ж дуже впливає на електорат, звільняються люди, збитки всіх підприємств", – зауважив Ступак.

Тому поки не варто хвилюватись за різку зміну політики у США. Лише за бажанням однієї людини не можна змінити давно усталений лад.

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