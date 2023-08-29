Рейтинг Рамасвами у Республиканской партии невысок. Но даже в случае его избрания президентом США так легко изменить внешнюю политику страны он не сможет. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Российское влияние не исключено

Победитель дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает контроль России над захваченными территориями Украины. Он также пообещал заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход страны-агресора из военного союза с Китаем.

Можно предположить, что предложение о такой риторике поступило от определенных пророссийских кругов в Соединенных Штатах. Не обязательно ради денег, возможно, для "хайпа",

– отметил Иван Ступак.

Конкурент Дональда Трампа довольно резко высказался, чего, собственно, себе не позволяет сам Трамп. Его заявления часто носят пророссийский характер, однако столь прямо российскую агрессию он не поддерживал.

Напомним, что ранее Дональд Трамп рассказывал, что будь президентом якобы за "один звонок Путину" мог бы закончить войну в Украине.

"Этот кандидат очень агрессивен по отношению к Украине. Мол, все признаем, остановим, с Россией будем сотрудничать. Все слово в слово, как это делается на федеральных российских каналах", - заметил экс-сотрудник СБУ.

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Президент не решает всего

В то же время, рейтинг в Рамасвами довольно невысокий. В Республиканских партиях он держится примерно на отметке 5%. В конце концов, даже если бы он выиграл выборы в США, это не стало бы слишком большой проблемой.

Не все зависит от президента. Соединенные Штаты – это не авторитарная страна, где все зависит от одного человека, у которого на столе стоит красная кнопка от всех ядерных боеголовок. Президент не может самостоятельно решать внешнюю политику,

– подчеркнул Ступак.

В США есть Сенат, Палата представителей. К слову, Парламент в Штатах может заблокировать множество решений президента. Важно, что крупными спонсорами, лоббистами Республиканской партии есть военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.

"Очень интересно представить, если Рамасвами станет президентом, скажет остановить все расходы на оборонный комплекс, разорвать все контракты и финансирование. Это очень влияет на электорат, освобождаются люди, убытки всех предприятий", - отметил Ступак.

Поэтому пока не стоит беспокоиться за резкое изменение политики в США. Только по желанию одного человека нельзя изменить давно устоявшийся строй.

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