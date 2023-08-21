Політолог Ігор Чаленко поділився з 24 Каналом своїм баченням щодо гарантій безпеки, на які Україна може розраховувати. Він підкреслив, що перемовини лишень закріплять наявну співпрацю, тоді як грандіозного ефекту очікувати не варто.

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Грандіозних кроків не буде

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України з метою подальшого підписання двосторонніх договорів. До декларації приєднались вже 15 держав.

Україна розпочала переговори про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією, наступною державою стане Швеція.

Проте мова не йде про конкретні кроки, як-от миротворчі місії або введення військ НАТО на територію України.

Чаленко розповів про гарантії безпеки, на які Україна може розраховувати: дивіться відео

Якщо говорити про США, то перемовини щодо гарантій безпеки дійдуть до кристалізації наприкінці року. Ймовірно, вони закріплять наявну співпрацю й допомогу, яку наразі ми отримуємо від наших партнерів.

Я б не очікував вау-ефекту. Якщо все буде задокументовано – це убезпечить Україну в майбутньому від раптового припинення такої співпраці,

– зауважив політолог.

Захід очікує на "довгу гру"

Цілком зрозуміло, що наші партнери розробляють велику кількість програм до 2027 року. До прикладу, ЄС планує виділити 20 мільярдів доларів для української армії протягом наступних чотирьох років. Зокрема чергова допомога від Швеції або ж Пентагону, які розробляють план підтримки Сил оборони на кілька років вперед.

Захід налаштовується на довгу кампанію, бо Путін посилає сигнали, що готовий на більш довготривалу агресію,

– підкреслив Чаленко.

Раніше західні спецслужби поширювали інформаційні закиди, що Владімір Путін готовий затягнути війну до інавгурації наступного президента, тобто до січня 2025 року. І це цілком можливо. Припустимо, що Захід "дає задню" у підтримці активної бойової фази саме через подібні закиди.

Натомість Сили оборони демонструють максимум від наявного устаткування та озброєння, яке є на сьогодні. Сподіваємося, що Володимир Зеленський візитом до Нідерландів та Данії активізував нове дихання у партнерів, аби ті якнайшвидше надали багатоцільові винищувачі F-16.

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