Об этом 24 Каналу отметил американский политик Юрий Рашкин. Впрочем, шансы Трамп имеют достаточно сомнительные.

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Выборы в США

Республиканцы пытаются инициировать попытку импичмента Джо Байдена. Его обвиняют в злоупотреблении властью, но доказательств тому нет. Американские СМИ заявляют, что к этому причастен непосредственно Дональд Трамп.

Ему это нужно для выборов, он пытается использовать рычаги, до которых может дотянуться, и использует политический театр,

– отметил американский политик.

На этом фоне Трамп мог бы хорошо себя показать, если бы выборы были уже сейчас. Но состоятся они только в следующем году, и это очень плохо отразится на республиканской партии. Американцы видят этот "политический театр", а не решение их проблем, чем занимался Байден.

"Они переходят в другую фазу и это им очень навредит, потому что они сами себя загнали в угол. Трамп будет избираться, пока будет жить. А пока он будет на избирательном бюллетене, республиканцы будут проигрывать. Поэтому он является таким проклятием республиканской партии. Он уничтожал все, к чему прикасался", – подчеркнул Рашкин.

В чем республиканцы обвиняют Байдена: основное