Об этом 24 Каналу отметил американский политик Юрий Рашкин. Впрочем, шансы Трамп имеют достаточно сомнительные.
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Выборы в США
Республиканцы пытаются инициировать попытку импичмента Джо Байдена. Его обвиняют в злоупотреблении властью, но доказательств тому нет. Американские СМИ заявляют, что к этому причастен непосредственно Дональд Трамп.
Ему это нужно для выборов, он пытается использовать рычаги, до которых может дотянуться, и использует политический театр,
– отметил американский политик.
На этом фоне Трамп мог бы хорошо себя показать, если бы выборы были уже сейчас. Но состоятся они только в следующем году, и это очень плохо отразится на республиканской партии. Американцы видят этот "политический театр", а не решение их проблем, чем занимался Байден.
"Они переходят в другую фазу и это им очень навредит, потому что они сами себя загнали в угол. Трамп будет избираться, пока будет жить. А пока он будет на избирательном бюллетене, республиканцы будут проигрывать. Поэтому он является таким проклятием республиканской партии. Он уничтожал все, к чему прикасался", – подчеркнул Рашкин.
В чем республиканцы обвиняют Байдена: основное
- Джо Байдену приписывают утверждение якобы он занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью. Это для того, чтобы обогатить своего сына, когда действующий президент занимал должность вице-президента. Впрочем, пока эти утверждения недоказаны.
- Что касается сына Байдена, то республиканцы заявили, что сосредоточят свое расследование на нем. Его подозревают в вероятной "преступной деятельности".
- В Белом доме готовы отбивать "атаки". Еще в начале сентября там создали оперативный штаб, в который вошли как юристы, так и законодатели, чтобы отреагировать на действия республиканцев по импичменту.