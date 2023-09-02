Белый дом создал оперативный штаб, в который вошли два десятка юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью. Этот штаб должен помочь отреагировать на вероятный запрос республиканцев по поводу импичмента Байдена.

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У Байдена заявили о склонности республиканцев к хаосу

Сообщается, что штаб формировался в течение нескольких месяцев в офисе юрисконсульта Белого дома в рамках ответа на расследование, возглавляемое республиканцами в Палате представителей.

Сторонники Байдена говорят, что готовятся решительно противодействовать расследованию по импичменту. Сторона Байдена описывает расследование как бездоказательную партийную фикцию, демонстрирующую склонность республиканцев к хаосу.

Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии доказательств,

– сказал помощник Белого дома.

Сообщается, что Белый дом начал готовиться к импичменту в первый день работы нового большинства в Палате представителей этого года.

Источник журналистов, знакомый со стратегией, сообщил, что помощники Белого дома изучили заявления Республиканской партии и доработали послание и команду реагирования.

Сторонники Байдена активизировались после того, как спикер Кевин Маккарти, республиканец от Калифорнии, назвал расследование по импичменту "естественным шагом вперед",

В чем республиканцы обвиняют Байдена

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

Расследование также углубится в пока что недоказанные утверждения о том, что Джо Байден занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью, чтобы помочь обогатить своего сына, когда был вице-президентом.

В то же время, даже некоторые представители Республиканской партии в Палате представителей признали, что не имеют доказательств неправомерных действий президента.

Однако Маккарти настаивает на том, что существует "культура коррупции, которая пронизывает всю семью Байденов".

Лицо, знакомое с ходом подготовки в Белом доме, заявило, что расследование по импичменту "не является усилием, основанным на фактах, это усилие, сосредоточенное на выборах".

Если республиканцы доведут до конца угрозы расследования импичмента в ближайшие недели или месяцы, демократы планируют убедить общественность в том, что политика республиканцев "оторвана от жизни", поскольку добиваются импичмента, что может нарушить работу правительства.