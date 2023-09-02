Білий дім створив оперативний штаб, до якого увійшли два десятки юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю. Цей штаб повинен допомогти відреагувати на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту Байдена.

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У Байдена заявили про схильність республіканців до хаосу

Повідомляється, що штаб формувався протягом декількох місяців в офісі юрисконсульта Білого дому в рамках відповіді на розслідування, яке очолюють республіканці в Палаті представників.

Прибічники Байдена кажуть, що готуються рішуче протидіяти розслідуванню щодо імпічменту. Сторона Байдена описує розслідування як бездоказову партійну фікцію, яка демонструє схильність республіканців до хаосу.

Порівнювати це з минулими імпічментами – це не яблука з яблуками і навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами. Ніколи в сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на відсутності доказів,

– сказав помічник Білого дому.

Повідомляється, що Білий дім почав готуватися до імпічменту в перший день роботи нової більшості в Палаті представників цього року.

Джерело журналістів, яке знайоме зі стратегією, повідомило, що помічники Білого дому вивчили заяви Республіканської партії і допрацювали послання і команду реагування.

Прибічники Байдена активізувалися після того, як спікер Кевін Маккарті, республіканець від Каліфорнії, назвав розслідування щодо імпічменту "природним кроком вперед",

Що республіканці закидають Байдену

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Хантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Розслідування також заглибиться у поки що недоведені твердження про те, що Джо Байден займався хабарництвом, корупцією або іншим чином зловживав своєю владою, щоб допомогти збагатити свого сина, коли був віцепрезидентом.

Водночас навіть деякі представники Республіканської партії в Палаті представників визнали, що не мають доказів неправомірних дій президента.

Проте, Маккарті наполягає на тому, що існує "культура корупції, яка пронизує всю сім'ю Байденів".

Особа, знайома з ходом підготовки у Білому домі, заявила, що розслідування щодо імпічменту "не є зусиллям, що ґрунтується на фактах, це зусилля, зосереджене на виборах".

Якщо республіканці доведуть до кінця погрози розслідування імпічменту в найближчі тижні або місяці, демократи планують переконати громадськість у тому, що політика республіканців "відірвана від життя", оскільки ті домагаються імпічменту, що може порушити роботу уряду.