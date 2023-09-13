Про це 24 Каналу зазначив американський політик Юрій Рашкін. Утім, шанси Трамп має досить сумнівні.

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Вибори у США

Республіканці намагаються ініціювати спробу імпічменту Джо Байдену. Йому закидають зловживання владою, але доказів тому немає. Американські ЗМІ заявляють, що до цього причетний безпосередньо Дональд Трамп.

Йому це треба для виборів, він намагається використати важелі, до яких може дотягнутися, і використовує політичний театр,

– зазначив американський політик.

На цьому фоні Трамп би міг добре себе показати, якщо вибори були б уже зараз. Але відбудуться вони лише наступного року і це дуже погано позначиться на республіканській партії. Американці бачать цей "політичний театр", а не вирішення їхніх проблем, чим займався Байден.

"Вони переходять в іншу фазу і це їм дуже нашкодить, бо вони самі себе загнали у куток. Трамп обиратиметься поки житиме. А поки він буде на виборчому бюлетені, республіканці програватимуть. Тому він є таким прокляттям республіканської партії. Він знищував усе, до чого торкався", – підкреслив Рашкін.

Що республіканці закидають Байдену: основне