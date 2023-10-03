Про результати голосування, російський слід у виборах та їхній вплив на Україну – читайте в аналітичному матеріалі 24 Каналу. Ми поспілкувалися з європейськими та словацькими експертами та аналітиками, аби дізнатися – чи варто перебільшувати політичну загрозу, що може надходити зі Словаччини.

Про одіозного Фіцо читайте в нашому попередньому матеріалі Загроза для України і союзник Орбана: як зупинити проросійський реванш у Словаччині

Перемога за проросійською партією, але чи все так гладко для Фіцо?

За результатами голосування під час парламентських виборів у Словаччині перемогла проросійська партія SMER-SD експрем’єра Роберта Фіцо, здобувши 22,9% голосів.

Друге місце посіла проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з віцепрезидентом Європарламенту – Міхалем Шимечкою, отримавши майже 17,9%.

На третьому місці з 14,7% голосів – лівоцентриська партія "Глас" колишнього прем’єра Петера Пелігріні. Ще чотири партії подолали 5% бар’єр.

Оскільки жодна політсила не отримала більшість голосів, зараз лідери вже шукають партнерів для створення коаліції й формування уряду.

Жодна з партій не набере навіть близько до абсолютної більшості, тому після виборів буде багато переговорів,

– заявляв очільник аналітичного центру Globsec у Брюсселі Роланд Фройденштейн у коментарі 24 Каналу напередодні виборів.

Водночас програмний директор Братиславського інституту політики Міхал Вашечка вважає, що багато хто мріяв, а не сподівався на потенційну перемогу "Прогресивної Словаччини" та інших демократичних політичних партій.

Фіцо, який, швидше за все, створить уряд, матиме відповідну опозицію в уряді, в парламенті, і тому його можна буде контролювати принаймні до певної міри,

– наголошує Вашечка.



Роберт Фіцо – скандальний словацький політик / Фото EPA

Фіцо проти Шимечки: хто очолить уряд

Роберт Фіцо, лідер популістської партії Smer-SD неодноразово відзначився проросійськими та антиєвропейськими заявами під час передвиборчої кампанії. Політик двічі обіймав посаду прем'єра країни (2006 – 2010, 2012 – 2018).

Важливо! В березні 2018 року Фіцо подав у відставку на фоні масових протестів через гучне вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини, що шокувало всю Словаччину та Європу. Журналіст розслідував докази корупції в партії Фіцо та його соратників. Після цього скандалу, союзники по фракції Соціалістів і демократів у Європейському парламенті відмовилися від підтримки Фіцо.



Про ці події ми писали в окремому матеріалі, який можна прочитати тут.





Свічки в пам'ять про Яна Куцяка та його наречену / Фото Getty

Головним опонентом Фіцо є очільник "Прогресивної Словаччини", Міхал Шимечка.

Ліберальний політик, який нині працює на посаді віцепрезидента Європарламенту. У Брюсселі він є членом групи Renew Europe.

Як віцепрезидент ЄП, він бере участь у засіданнях Комітету прав жінок і гендерної рівності та парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС. Під час минулих виборів партія Шимечки не отримала місць у словацькому парламенті – тоді їм не вистачило якихось 0,04% для подолання прохідного бар'єру.



Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка / Фото EPA

Партія Фіцо вже здобула перемогу й отримала мандат від президентки Словаччини Зузани Чапутової сформувати уряд упродовж 14 днів. Проросійський лідер заявив, що готовий почати переговори з іншими партіями щодо формування коаліції. Та щоб отримати більшість у парламенті, Фіцо може знадобитись підтримка щонайменше двох партій.

За даними CNN, найімовірнішою коаліція Фіцо може бути з "Гласом" і ультраправою проросійською "Словацькою національною партією".

"Глас" перебуває на третьому місці за результатами виборів. Петер Пеллегріні – колишній соратник Фіцо і схоже, що тут усе вже домовлено. Він працював його заступником, а після відставки Фіцо у 2018 році, обійняв посаду прем'єра. У 2020 році Пеллегріні покинув уряд і партію Smer-SD, натомість створивши свою власну – Hlas.

Пеллегріні фактично отримав так звану "золоту акцію", тобто від рішення його партії залежатиме формат коаліції. Лідер "Гласу" заявив, що партія задоволена цим результатом і прийме правильне рішення, аби "сформувати уряд, який виведе Словаччину із занепаду та кризи".

Наразі результати показують, що "Глас" буде партією, без якої неможливо сформувати будь-який нормальний, дієвий коаліційний уряд,

– сказав Пеллегріні.

Протягом передвиборчої кампанії Пеллегріні не робив відкритих заяв щодо можливих союзників в уряді. Проте після оголошення результатів заявив, що очікує отримати пропозицію про співпрацю від Фіцо і йому "ніщо не заважає створити таку коаліцію".



Петер Пеллегріні та Роберт Фіцо потискають руки в парламенті / Фото Sme / Jozef Jakubčo

Водночас Міхал Шимечка, головний опонент Фіцо, заявив, що перемога проросійського політика – це дуже погана новина для Словаччини. Тому партія "Прогресивна Словаччина" зробить все можливе, аби Фіцо не зміг керувати в уряді.

Я буду спілкуватися з іншими політичними лідерами партій, які були обрані до парламенту, на неформальній основі, щоб обговорити способи запобігання цьому,

– сказав він.

Експерт Роланд Фройденштайн зазначає, що "євроскептична коаліція" – це більшість під керівництвом Роберта Фіцо. Втім, у минулому його політика відрізнялась від риторики під час виборчих кампаній, вона була більш прагматичною.

Важко передбачити, як це буде розвиватися. Фактично, коли йдеться про Європейський Союз і термін "євроскептик", я вважаю, що в цьому питанні Роберт Фіцо залишиться дуже прагматичним лідером і в майбутньому,

– зазначив Фройденштайн.

Риторика щодо України: чим небезпечна перемога Фіцо?

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо відомий своєю проросійською позицією. З 2014 року він називав санкції ЄС проти Росії неефективними та вбачав у них загрозу для словацької економіки.

Після початку повномасштабного вторгнення Фіцо знову критикував європейські санкції проти Росії та допомогу Україні урядом Геґера.

Важливо! Він навіть сумнівається у фактах геноциду в Бучі, публікував у соцмережах секретні дані про транспортування словацькою територією комплексів С-300, а зараз виступає проти членства України в НАТО.



Також Роберт Фіцо неодноразово заявляв, що у разі перемоги Smer-SD, Словаччина припинить постачати Україні військову допомогу.

Ба більше, очільник партії Smer-SD цинічно заявляв, що повномасштабна війна Росії проти України розпочалася через "українських фашистів".

Я вважаю, що війна в Україні розпочалася не рік і два місяці тому, а розпочалася у 2014 році, коли "українські фашисти" вбивали людей російської національності в Україні. (...) Я досі вважаю, що американці воюють через українських солдатів з Росією,

– казав Фіцо.



Фіцо та Путін неодноразово зустрічалися в минулому / Фото росЗМІ

Вже після перемоги Роберт Фіцо знову зробив скандальну заяву щодо війни в Україні. Він ініціював проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Події в Україні – це велика трагедія для всіх нас. Якщо нашій партії доручать формування уряду, ми зробимо все залежне від нас, аби якнайшвидше організувати мирні переговори,

– сказав Фіцо.

Натомість опонент Фіцо – Міхал Шимечка такими заявами не відзначився. Він навпаки займає проєвропейську позицію, підтримує вступ України до ЄС та засуджує війну, яку розпочала Росія. Крім того, Шимечка активно критикує Роберта Фіцо, звинувачуючи його в розповсюдженні російської пропаганди.

Водночас словацький політик Пеллегріні має нечітку позицію: хоч і критикував постачання МіГ-29, він не проти участі словацьких компаній в експортних угодах для України.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вже відреагував на результати виборів у Словаччині. За його словами, поки зарано судити чи зміниться риторика словацького уряду щодо України.

Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції можна буде робити перші висновки,

– наголосив Кулеба.

Військова допомога від Словаччини: на які зміни очікувати Україні?

Під час передвиборчої кампанії Робер Фіцо неодноразово заявляв, що припинить військову допомогу від Словаччини. Він аргументував це нібито тим, що "Словаччина – мирна країна, тому Україна не отримає "жодного снаряда"". Дуже нагадує риторику та наративи проросійських центрів у Європі.

Та експерт Роланд Фройденштайн вважає, що перемога Фіцо не стане "катастрофою для України". Крім того, минулий та чинний уряд Словаччини фактично й так уже передали всю наявну військову техніку Україні.

Перші системи протиповітряної оборони С-300 були зі Словаччини. Словаччина однією з перших поставила винищувачі Міг 29. (...) Якщо після виборів Фіцо вдасться сформувати уряд, або коаліцію, тоді він з гордістю оголосить про припинення постачання зброї для України. Але в Словаччині більше немає зброї, вони передали все, що могли,

– вважає аналітик.

Незалежний експерт і журналіст Іван Киричевський поділяє думку Фройденштейна, що Словаччина з невеликим оборонним потенціалом надіслала всю зброю до України. За його словами, наразі це перша і єдина країна НАТО, яка повністю віддала Україні всі наявні засоби ППО, і тепер може покладатись лише на захист від інших країн Альянсу.

Роберт Фіцо виступав і проти використання Словаччини, як транспортного хабу для постачання західної зброї для України. Втім, він сам не впевнений, чи зможе обмежити транзит, зважаючи на міжнародні зобов'язання. Роланд Фройденштайн закликає не перейматися з цього приводу, оскільки Словаччина й тут не відіграє провідної ролі.

Угорщина вже зробила це і насправді це не має значення. Ми всі знаємо, що два основні канали постачання зброї й військових вантажів в Україну проходять через Польщу та Румунію,

– зазначив він.

Брюссельський аналітик вважає, що єдина напруженість, яка може виникнути стосуватиметься членства України в НАТО.

Іван Киричевський додає, що зараз Словаччина співпрацює за контрактами у виробництві зброї для України. Втім зараз важко передбачити, чи будуть ці проєкти успішні. За його словами Словаччина працює над:

виробництвом 16 САУ типу Zuzana 2 калібру 155-мм для ЗСУ на гроші Данії, Німеччини та Норвегії;

оновленням САУ "Богдана" від приватної словацької компанії Konstrukta Defence;

виробництвом дистанційно керованих машин для гуманітарного розмінування Bozena 5.



Самохідні словацькі гаубиці Zuzana 2 / Фото міноборони Словаччини

Видавець "EURACTIV Словаччина" Радован Гейст вважає, що попри передвиборчі заяви Роберт Фіцо не зупинить приватне виробництво зброї для України у Словаччині.

Він звичайно казав, що Словаччина перестане підтримувати Україну так, як підтримували два останні уряди. Але водночас він буде продавати боєприпаси українцям, тому що це просто хороший бізнес,

– вважає Гейст.

Фіцо – ймовірний союзник Орбана в ЄС

Очільник ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", Міхал Шимечка висловлював занепокоєння через те, що Фіцо може стати найближчим союзником Віктора Орбана.

Він великий шанувальник того, як Орбан побудував свій режим. І це не те, чого ми хочемо для Словаччини, і це має наслідки для центральноєвропейської політики та ЄС, особливо коли йдеться про Росію,

– каже лідер лібералів.

Після перемоги, Орбан першим привітав проросійського політика та заявив, що йому "приємно працювати разом із патріотом".

Ризик союзу між Орбаном та Фіцо існує, зокрема через критику Фіцо санкцій проти Росії. У майбутньому словацький політик разом з Орбаном могли б активно блокувати рішення Європейської ради про виділення чергового фінансового траншу для України чи щодо початку перемовин про вступ до ЄС.

Втім, керівник аналітичного центру Globsec у Брюсселі Роланд Фройденштайн вважає, що Фіцо намагатиметься балансувати між своєю антизахідною риторикою під час виборчої кампанії та потребою Словаччини бути в дружніх стосунках з сусідніми країнами, а не лише з Угорщиною.

Існує ризик, що Віктор Орбан отримає нового друга, навіть того, хто просто риторично підтримує Угорщину в її позиції. Але немає жодної впевненості чи приєднається Фіцо до Угорщини у ветуванні або блокуванні переговорів про вступ до ЄС з Україною,

– припускає Фройденштайн.

Водночас програмний директор Братиславського інституту політики Міхал Вашечка застерігає, що Фіцо може зруйнувати європейський консенсус стосовно позиції ЄС щодо підтримки України. Втім, з точки зору геополітики Фіцо не стане "абсолютною катастрофою".

Видавець "EURACTIV Словаччина" Радован Гейст вважає, що Фіцо зможе розхитати єдність всередині ЄС щодо підтримки України. За словами Гейста, заяви Фіцо про мирні переговори могли б "активувати ці сили в інших країнах Європи".

"Ми говоримо не лише про Центральну Європу, ми говоримо й про деяких політиків в Німеччині та Франції", – каже експерт.

Втім, Гейст наголошує, що Фіцо не буде погіршувати стосунки з Брюсселем через Україну.

Він (Фіцо – 24 Канал) прагматик. Йому потрібні європейські гроші, щоб керувати принаймні більш стабільно,

– зазначив Гейст.

Словаччина – мішень російської пропаганди

Словаччина – західний сусід України, давно вже перебуває під впливом російської пропаганди.

Зверніть увагу! Про це свідчать дані опитування GLOBSEC Trends 2023, проведеного навесні. Лише 40% жителів Словаччини вважають, що Росія несе відповідальність за війну в Україні. Ще 34% громадян звинувачують Захід у провокаціях, а 17% вважають, що винна сама Україна.

54% словаків все ще бачать в Росії загрозу. Я знаю, що це страшенно низький показник у порівнянні з іншими країнами-членами НАТО та Європейського Союзу, але, чесно кажучи, я радий, що це більшість словаків,

– підкреслив очільник аналітичного центру Globsec у Брюсселі Роланд Фройденштайн.

Фройденштайн вважає, що така громадська думка є результатом укорінених словацьких антизахідних почуттів та дії російської пропаганди. Крім того, ці два фактори існують всередині країни десятки років і лише посилюють один одного.

Також до цього варто додати словацьку економіку – старі зв'язки з часів Холодної війни та організовану злочинність.

"Все це в дуже нездоровому поєднанні створило ситуацію, в якій словаки більше звинувачують Захід або схильні вірити деяким російським наративам, ніж поляки чи навіть угорці", – зазначив експерт.

Як пише France24, Словаччина потрапила під шквал онлайн-дезінформації за кілька днів до парламентських виборів. Велика частина дезінформації, яка поширюється останніми тижнями, служить інтересам Росії.

Ексміністр оборони Словаччини Ярослав Над вже звинуватив Москву в підкупі громадян Словаччини, аби ті проголосували на користь партії Фіцо Smer-SD. За даними французького ЗМІ, після незаконної російської анексії Криму в 2014 році, Словаччина стала головною мішенню дезінформації з боку Москви, чиє посольство є відомим джерелом пропаганди.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова закликала соціальні мережі посилити пильність у контексті боротьби проти російської дезінформації напередодні виборів у країнах ЄС.

Словаччина була обрана як країна зі сприятливим ґрунтом для успіху російських прокремлівських, провоєнних наративів,

– сказала Йоурова.

Роланд Фройденштейн вважає, що в минулому словацькі демократи не активно протистояли російським наративам. Він зазначає, що хоча зараз це робити й запізно, але ще можна вжити чимало заходів у цьому напрямку.