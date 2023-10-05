Российские пропагандистские СМИ транслировали спич Путина вживую. Самое важное из заявлений хозяина Кремля передает 24 Канал.

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О чем говорил Путин

По его словам, был момент, когда он якобы предложил, чтобы Россия вступила в НАТО.

Но нет, в НАТО такая страна не нужна,

– со смехом сказал глава Кремля.

"Чего же еще? Мы уже считали себя своими, идеологического противостояния больше нет, в чем проблема? Очевидно, проблема в геополитических интересах и пренебрежительном отношении к другим", – рассуждает Путин.

Он считает Запад самоуверенным, а Россия якобы просто отвечает на усиление военно-политического давления. Путин цинично заявил, что его страна не начинала войну с Украиной, а наоборот – пытается ее окончить.

Обратите внимание! В этот же день, 5 октября, Россия ударила по селу Гроза на Харьковщине (там люди поминали родственника в кафе) и городу Берислав на Херсонщине (там попали в больницу).

Путин часто прибегает к риторике обиженного, мол, мы хотели, а нас не взяли. Сближение с НАТО в начале 2000-х, в первую его президентскую каденцию, в России подают именно в таком ключе.

На днях российские СМИ сообщили, что в ноябре начнется неформальная предвыборная кампания Путина. В ее основе будет неприхотливый тезис об "особом пути" России и то, что для россиян очень важны традиционные, семейные ценности. Журналисты при этом поиронизировали, что хозяин Кремля официально разведен и скрывает своих детей от широких масс, поэтому ни о какой семейности речь не идет.

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Как относятся к России в НАТО

В Североатлантическом альянсе считают Россию одной из двух угроз для НАТО, наряду с террористами. Там будут защищаться, в частности, усилят ПВО и увеличат количество военных. А также не исключили потенциальные удары по территории России в случае большого конфликта.