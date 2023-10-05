Російські пропагандистські ЗМІ транслювали спіч Путіна наживо. Найважливіше із заяв господаря Кремля передає 24 Канал.

Дивіться також Путін казатиме 3 речі, – Подоляк спрогнозував промову диктатора 5 жовтня

Про що говорив Путін

За його словами, був момент, коли він нібито запропонував, щоб Росія вступила в НАТО.

Але ні, в НАТО така країна не потрібна,

– зі сміхом сказав очільник Кремля.

"Чого ж іще? Ми вже вважали себе своїми, ідеологічного протистояння більше нема, в чому проблема? Очевидно, проблема в геополітичних інтересах і зверхньому ставленні до інших", – розмірковує Путін.

Він вважає Захід самовпевненим, а Росія нібито просто відповідає на посилення військово-політичного тиску. Путін цинічно заявив, що його країна не починала війну з Україною, а навпаки – намагється її закінчити.

Зверніть увагу! Цього ж дня, 5 жовтня, Росія вдарила по селу Гроза на Харківщині (там люди поминали родича в кафе) та місту Берислав на Херсонщині (там влучили у лікарню).

Путін часто вдається до риторики ображеного, мовляв, ми хотіли, а нас не взяли. Зближення з НАТО на початку 2000-х, в першу його президентську каденцію, в Росії подають саме в такому ключі.

Днями російські ЗМі повідомили, що у листопаді розпочнеться неформальна передвиборча кампанія Путіна. В її основі буде невибаглива теза про "особливий шлях" Росії і те, що для росіян дуже важливими є традиційні, сімейні цінності. Журналісти при цьому поіронізували, що господар Кремля офіційно розлучений і приховує своїх дітей від широкого загалу, тож ні про яку сімейність не йдеться.

Дивіться також По голові не погладять: у російській школі Путіна привітали з днем народження портретом Бандери

Як ставляться до Росії у НАТО

В Північноатлантичному альянсі вважають Росію однією з двох загроз для НАТО, нарівні з терористами. Там будуть захищатися, зокрема посилять ППО і збільшать кількість військових. А також не виключили потенційні удари по території Росії у випадку великого конфлікту.