Таку думку 24 Каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Путін точно не буде проголошувати "епохальну" промову.

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Путін – уособлення "руского міра"

Як зазначив Михайло Подоляк, Путін не розуміє, до чого він привів Росію, тому продовжить говорити різні нісенітниці. Диктатор буде переконувати усіх, що "Росію усі бояться", "з Росією рахуються", "росіяни ефективно воюють". Однак якби сама країна-терористка була інакшою, то ніколи б не мала такого президента.

Тому все, що Путін скаже 5 жовтня, так само не має значення. Радник голови ОПУ наголосив, що Україна повинна перемогти, інакше весь світ не зможе жити спокійно. Тому диктатор буде говорити про 3 речі.

Насамперед він буде фіксувати право Росії безкарно вбивати у будь-якій кількості громадян інших країн. Також Путін буде пробувати розділити вину за початок війни з громадянами Росії. Тобто сказати: "Ми колективно прийняли рішення вчиняти геноцид українців чи інших держав". Крім того, він скаже: "Ми маємо у цій війні дійти до кінця, тому що цей кінець буде означати "велич Росії",

– припустив він.

Путін хоче воювати до кінця, а всі його заяви про переговори – це спроба отримати оперативно-тактичну паузу, заморозити конфлікт, внести корективи у стратегію, тактику та збільшити військове виробництво.

Подоляк про промову Путіна 5 жовтня: дивіться відео

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