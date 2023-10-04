Володимир Зеленський під час спілкування з західними журналістами попередив про наміри Росії. Він заявив, що країна-агресорка посилюватиме свій ядерний шантаж.
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Що розповів Зеленський
Президент України дав зрозуміти, що до кінця 2023 року варто очікувати з боку Путіна більшої кількості ядерних погроз.
До кінця року буде більше ядерних загроз, за даними нашої розвідки,
– сказав він.
Зеленський назвав ядерні погрози з боку російських окупантів демонстрацією їхньої слабкості. Як пояснив голова держави, росіяни не отримали потрібних результатів на полі бою і дипломатія теж не допомогла досягти їм поставленої мети, тому загарбники знову спробують ядерний шантаж.
Президент України також наголосив, що контрнаступ ЗСУ триватиме й надалі. За його словами, українці роблять все задля того, щоб давати відсіч противнику.
Росія вже погрожує "ядеркою"
- Нещодавно кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала створити ядерний вибух у небі над Сибіром. У такий спосіб вона хоче вивести з ладу супутники та іншу електронну техніку.
- Військовий експерт Сергій Грабський відреагував на її заяву у розмові з 24 Каналом. Він зауважив, що країна-агресорка не проводила випробування термоядерних бомб, та нагадав, що світ вже давно створив систему моніторингу за всіма ядерними об'єктами.
- Нагадаємо, президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук запропонував Росії підірвати ядерну бомбу в Арктиці. Ця людина, до слова, є другом Владіміра Путіна.
- Після цього полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що Москва доручила Ковальчуку робити ядерні погрози замість Дмітрія Медведєва, бо запасний президент Росії вже не справляється з цією роллю. Військовий експерт додав, що брати Юрій та Михайло Ковальчуки заохочували Путіна влаштувати повномасштабну російсько-українську війну.