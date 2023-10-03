Зокрема, на дії Кремля активно впливає реакція західних партнерів та міжнародної спільноти. Водночас Москва продовжуватиме використовувати свій ядерний шантаж до світу.

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Чи розглядає Росія можливість застосування ядерної зброї

Данілов наголосив, що все ще деякі держави бояться Росії через можливість застосування цією державою ядерної зброї. Тому намагаються всіма способами нівелювати цю загрозу.

"Вони вважають, що використання ядерної зброї буде та межа, яку не можна буде переходити, не можна цього допустити. Так, звичайно – цього не можна допустити", – сказав секретар РНБО.

Водночас він нагадав, що Москва продовжує ігнорувати норми міжнародного права й порушує закони та звичаї ведення війни. Данілов наголосив, що ці люди "живуть за своїми власними законами", тому і не звертають увагу на думку західного суспільства.

Він також наголосив, що ядерний шантаж Росії буде лишатися простим блефом, поки країни не піддаватимуться такому шантажу.

Росія не буде використовувати ядерну зброю до того часу, поки ви самі їй це не дозволите. Коли ви дозволите – вона її використає. Але це ваша позиція має бути. Для того, щоб раз і назавжди поставити крапку,

– розповів Данілов.

Крім того, секретар РНБО вважає, що попри внутрішніх розбіжностей між нашими партнерами, то рано чи пізно буде організована "антипутінська коаліція". Він порівняв це об'єднання зі створенням країнами-союзниками антигітлерівської під час Другої світової війни.

"Коли вона (антипутінська коаліція – 24 Канал) буде створена, як тільки наголос публічно буде наголошений, тоді набагато все це пришвидшиться", – підкреслив він.

Данілов вважає, що таке об'єднання сприятиме якнайшвидшій перемозі України й краху російських загарбницьких амбіцій.

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