У такий спосіб хочуть вкотре залякати західний світ, аби той схилявся до рішень, потрібних Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що країна-агресорка не вперше використовує ядерний шантаж.

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Що стоїть за ядерними погрозами

Друг Владіміра Путіна президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук запропонував підірвати ядерну бомбу в Арктиці, щоб налякати Захід. Він також закликав до повернення випробувань ядерної зброї на Новій Землі. Це, мовляв, "підштовхне Захід" до діалогу.

Брати (Михайло та Юрій – 24 Канал) Ковальчуки – це ближнє оточення Путіна, вони були одними з ініціаторів нападу на Україну, вбивства сотень тисяч українських громадян. Тобто ці брати розуміють, що вони вже своєю смертю не помруть. Тому для них застосування ядерної чи не ядерної зброї – вже не суттєво,

– зазначив Роман Світан.

Випробування "Цар-бомби", яке Ковальчук навів у приклад, справді розірвали над архіпелагом Нова Земля у 1961 році, аби показати міць напрацювань Радянського Союзу. Однак виробничі потужності Росії й близько не такі ж як в СРСР.

"Думаю, ця пропозиція лише для того, аби підняти (ядерну – 24 Канал) риторику в інформаційному полі. Вони вже не знають, з чиїх уст закидувати цю риторику. Мєдвєдєв вже не підходить, він спився і його ядерна риторика схожа лише на риторику клоуна", – заявив військовий експерт.

Однак і брати Ковальчуки – це не дуже вдалий варіант, адже усім відомо, що вони заохочували Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну.

Довідка. Нава Земля — це архіпелаг в Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями. Він входить в Архангельську область Росії.

"Дій не буде ніяких – жодних вибухів, де б вони там не хотіли. Вони не піднесуть питання в дію. Інакше тоді російську економіку без вагань зітруть. Вранці росіяни прокинуться і в них "світла в бані" не буде, – наголосив Світан.

Роблять це для того, аби залякати світових консервативних політиків росіянами й підштовхнути до певних рішень, які будуть вигідні Росії.

Роман Світан про мотиви ядерної риторики: дивіться відео

Звичайна лякалка від Росії

Нагадаємо, що в різні періоди посилення ядерних погроз від Росії, "на сцену" сходив і Китай. У Пекіні чітко заявили, що використання ядерної зброї є недопустимим, що може слугувати певним фактором стримування для Росії.

Водночас використання ядерної зброї на території Росії безпосередньо може виглядати як певний обхід цієї заборони. При цьому не варто й забувати про міжнародні конвенції, які забороняють випробування чи застосування ядерної зброї на будь-якій території.

Домовленості існують ще з минулого тисячоліття і з певного періоду часу немає фактів використання ядерної зброї з боку підписантів конвенцій. Тому підрив ядерної бомби в будь-якому місці розцінюватимуть як випробування, тобто порушення та вихід зі світових конвенцій про світову ядерну безпеку,

– зауважив Світан.

Тому дуже малоймовірно є підрив ядерної бомби навіть на російській території. Такі вкиди намагаються поширити у медіапросторі перед масштабними діями в межах контрнаступу ЗСУ.

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