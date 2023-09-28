У Північній Кореї ухвалили поправку до Конституції, згідно з якою країна повинна мати ядерну зброю. Цю подію називають історичною для "прискорення всебічного розвитку соціалізму корейського типу".

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Політика стала постійною

У своїй промові перед Національною асамблеєю Кім Чен Ин сказав, що дуже важливо "прискорити модернізацію ядерної зброї, щоб мати остаточну перевагу стратегічного стримування".

Політика Північної Кореї щодо нарощування своїх ядерних сил стала постійною як Конституція країни,

– мовиться у повідомленні.

У проєкті поправок і доповнень у Конституції КНДР відображено зміст того, що країна розробляє потужну ядерну зброю для "забезпечення прав на існування та розвиток, стримування війни та стабільності в регіоні й решті світу".

Путін зустрічався із Кім Чен Ином