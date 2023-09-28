У Північній Кореї ухвалили поправку до Конституції, згідно з якою країна повинна мати ядерну зброю. Цю подію називають історичною для "прискорення всебічного розвитку соціалізму корейського типу".
Дивіться також Деякі країни досі чекають, що буде з Путіним: як їх схилити на бік України
Політика стала постійною
У своїй промові перед Національною асамблеєю Кім Чен Ин сказав, що дуже важливо "прискорити модернізацію ядерної зброї, щоб мати остаточну перевагу стратегічного стримування".
Політика Північної Кореї щодо нарощування своїх ядерних сил стала постійною як Конституція країни,
– мовиться у повідомленні.
У проєкті поправок і доповнень у Конституції КНДР відображено зміст того, що країна розробляє потужну ядерну зброю для "забезпечення прав на існування та розвиток, стримування війни та стабільності в регіоні й решті світу".
Путін зустрічався із Кім Чен Ином
- Нещодавно відбулася зустріч президента Північної Кореї Кім Чен Ина та президента Росії Владіміра Путіна. Імовірно, обговорювали насамперед постачання боєприпасів для російського війська. Політолог Ігор Чаленко поділився думками щодо цієї ситуації. Він припускає, що постачання вже триває, зокрема мовиться про 122-міліметрові та 152-міліметрові снаряди.
- Попри санкції, Росія все ще може виробляти високоточні крилаті ракети. Окупанти заявили, що вже мають на оснащенні крилаті ракети Х-БД. Про отримання крилатих ракет Х-БД заявив міністр оборони Сєргєй Шойгу під час візиту Кім Чен Ина. Вони удвох перебували на аеродромі Кневичі, що у Приморському краї.
- Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що після зустрічі Кім Чен Ина з Путіним США можливо отримали сигнал про ймовірну коаліцію між КНДР та Росією. Ця коаліція може бути спрямована не тільки проти України, але й США, включно з ядерною сферою. Проте США попередили Пхеньян та Москву, що допомога Росії щодо війни в Україні передбачатиме інший формат відносин з КНДР, і США почнуть діяти жорсткіше. І їхні дії торкнуться не тільки економічних заходів, але й військових.