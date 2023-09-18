Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що після зустрічі Кім Чен Ина з Путіним США можливо отримали сигнал про ймовірну коаліцію між КНДР та Росією. Ця коаліція може бути спрямована не тільки проти України, але й США, включно з ядерною сферою.

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США почнуть діяти жорсткіше

Проте США попередили Пхеньян та Москву, що допомога Росії щодо війни в Україні передбачатиме інший формат відносин з КНДР, і США почнуть діяти жорсткіше. І їхні дії торкнуться не тільки економічних заходів, але й військових.

Однак якщо маються плани посилення ядерної складової Пхеньяну, і надання технологій виготовлення балістичних ракет від Росії, це призведе до прямої конфронтації зі США військового характеру,

– наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Всі попередження, на думку генерала армії, залучені, і якщо Північна Корея вирішить щось запустити, буде наданий не симетричний, а надпотужний удар, після якого режим Кім Чен Ина взагалі не виживе.

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Водночас загрози Росії використати ядерну зброю жорстко сприймаються не тільки США та Європою. Також Індія та Китай виступають проти її застосування. Навіть проти переміщення, розгортання та модернізації ядерної зброї.

Особливо ці побоювання турбують країни, які розташовані поруч з Росією. Це, зокрема, Фінляндія. Хоча і вона вже в НАТО, що надає країні певну безпеку.

"Об'єднання зусиль проти Росії – це єдиний потужний фактор безпеки кожної країни. Адже на будь-яке використання ядерної зброї Москва отримає відповідь потужний удар, після якого не зможуть вижити ані Путін, ані вся його кліка. А для світу це буде величезна катастрофа. І цей чинник їх стримує, тому що ніхто не хоче помирати. І тоді будуть визначатися, як зупинитися і не довести до критичної ситуації", – наголосив Микола Маломуж.

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