Відповів на це питання голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі. За його словами, навряд чи більша кількість артилерійських снарядів від КНДР допоможе Росії у війні проти України.

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Міллі скептично ставиться до передачі снарядів

За словами Міллі, нещодавня зустріч Путіна та Кім Чен Ина змусить останнього надати Росії більше артилерійських снарядів радянських часів. Мовиться про 152-міліметрові боєприпаси. Водночас він зазначив, що не зрозуміло, скільки їх буде і наскільки скоро передаватимуть ці снаряди.

Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього,

– зазначив Міллі.

Міллі зазначив, що не має на меті надто применшувати значення надання Росії цієї зброї. Водночас він зазначив, що сумнівається у її вирішальності.

Звернімо увагу на те, що західні уряди та експерти вважають, що Кім таки надаватиме Росії боєприпаси. А от Кремль постачатиме КНДР передовим озброєнням, а також технологіями.

Тим часом журналісти проаналізували витрати Росії у війні проти України. Вони зазначають, що щодня Москва вкладає у війну по 300 мільйонів доларів.

Скільки Кремль витратив за півтора року