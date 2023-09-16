Днями Владімір Путін зустрівся з очільником КНДР Кім Чен Ином. Головною темою двох диктаторів, ймовірно, було постачання Росії зброї. Північна Корея, своєю чергою, могла б попросити передати їй сучасні технології.

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МАГАТЕ хоче співпрацювати з КНДР

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі впевнений, що Росія усвідомлює свої зобов'язання як постійного члена Ради Безпеки ООН та учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У МАГАТЕ переконують, що навряд Путін передаватиме КНДР технології ядерної зброї.

Я не можу уявити, що країни будуть брати участь у торгівлі або обміні (технологіями ядерної зброї – 24 Канал) з країною, яка має такі проблемні стосунки з режимом нерозповсюдження, як КНДР,

– заявив Гроссі.

Голова сподівається, що дотримання домовленостей Росією щодо ядерної зброї продовжиться й надалі. Рафаель Гроссі переконаний, що Росія може "допомогти" Північній Кореї домовитися з МАГАТЕ або створити "шляхи зміцнення довіри" з іншими країнами.

Ми доступні, ми зацікавлені, і ми хочемо, звичайно, щоб Північна Корея співпрацювала з нами,

– заявив очільник МАГАТЕ.

Однак наразі структура не обговорювала з КНДР повернення інспекторів МАГАТЕ, яких вислали ще у 2009 році. Рафаель Гроссі додав, що наразі продовжуються "дуже тривожні елементи" щодо активності на ядерному випробувальному полігоні. Наразі випробування перебувають ні під чиїм наглядовим контролем.

Зустріч Путіна на Кім Чен Ина