Російські пропагандисти повідомили, що поїздка відбулась 15 вересня. Варто зауважити, що диктатор КНДР перебуває в Росії з 12 вересня.
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Кім відвідав російський завод з виробництва винищувачів
Кіму показали інженерний центр і виробничі цехи авіаційного заводу імені Юрія Гагаріна і виробничий центр заводу імені Яковлєва, обидва філіали Об'єднаної авіабудівної корпорації,
– заявили в російському уряді.
Ба більше, Кім Чен Ин разом з російським міністром промисловості Денисом Мантуровим оглянув складальні лінії винищувальної авіації, зокрема – цех зі збирання літака Су-35 і авіаційний комплекс п'ятого покоління Су-57.
Наприкінці північнокорейському лідеру показали демонстраційний політ багатоцільового винищувача Су-35.
Водночас російський міністр Мантуров заявив, що нібито Кремль бачить можливості для кооперації з КНДР у різних галузях, у тому числі в авіабудуванні. За його словами, це "особливо актуально" для досягнення завдань, що стоять перед Північною Кореєю та Росією "щодо досягнення технологічного суверенітету".
Кім Чен Ина внесли у базу "Миротворця" / Скриншот 24 Каналу
Останні новини про візит Кім Чен Ина в Росію
- Після прибуття в Росію Кім Чен Ин 13 вересня зустрівся з Владіміром Путіним. Відомо, що диктатори оглядали космодром "Восточный". Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея завжди буде разом з Росією "в боротьбі проти імперіалізму", а також, що нібито "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого суверенітету".
- На фоні цих заяв та зустрічей видання Yonhap написало, що Південна Корея може запровадити односторонні санкції проти Росії на тлі нещодавньої зустрічі диктаторів. Зокрема, міністр закордонних справ Пак Джин пояснив, що досягнення Північною Кореєю будь-якої угоди, пов'язаної з торгівлею зброєю, з Росією буде надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові.
- Саме тому Сеул розглядає всі можливі заходи для тиску на Північну Корею та Росію.