Російські пропагандисти повідомили, що поїздка відбулась 15 вересня. Варто зауважити, що диктатор КНДР перебуває в Росії з 12 вересня.

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Кім відвідав російський завод з виробництва винищувачів

Кіму показали інженерний центр і виробничі цехи авіаційного заводу імені Юрія Гагаріна і виробничий центр заводу імені Яковлєва, обидва філіали Об'єднаної авіабудівної корпорації,

– заявили в російському уряді.

Ба більше, Кім Чен Ин разом з російським міністром промисловості Денисом Мантуровим оглянув складальні лінії винищувальної авіації, зокрема – цех зі збирання літака Су-35 і авіаційний комплекс п'ятого покоління Су-57.

Наприкінці північнокорейському лідеру показали демонстраційний політ багатоцільового винищувача Су-35.

Водночас російський міністр Мантуров заявив, що нібито Кремль бачить можливості для кооперації з КНДР у різних галузях, у тому числі в авіабудуванні. За його словами, це "особливо актуально" для досягнення завдань, що стоять перед Північною Кореєю та Росією "щодо досягнення технологічного суверенітету".

Зверніть увагу! Російські пропагандисти вже побідкались, що Кім Чен Ина внесли у базу центру "Миротворець", який збирає дані про російських воєнних злочинців та лояльних до них осіб. Адже очільник КНДР може постачати зброю російській армії, також він озвучував антиукраїнські заяви. Там написали, що Кім посібник російських військових злочинців, співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян, а також забезпечує російську військову агресію проти України та її громадян.



Кім Чен Ина внесли у базу "Миротворця" / Скриншот 24 Каналу

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