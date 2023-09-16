На днях Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ином. Главной темой двух диктаторов, вероятно, было поставки России оружия. Северная Корея в свою очередь могла бы попросить передать ей современные технологии.

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МАГАТЭ хочет сотрудничать с КНДР

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси уверен, что Россия осознает свои обязательства как постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника Договора о нераспространении ядерного оружия. В МАГАТЭ утверждают, что вряд ли Путин будет передавать КНДР технологии ядерного оружия.

Я не могу представить, что страны будут участвовать в торговле или обмене (технологиями ядерного оружия – 24 Канал) со страной, имеющей такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР,

– заявил Гросси.

Глава надеется, что соблюдение договоренностей Россией по ядерному оружию продолжится и дальше. Рафаэль Гросси убежден, что Россия может "помочь" Северной Корее договориться с МАГАТЭ или создать "пути укрепления доверия" с другими странами.

Мы доступны, мы заинтересованы, и мы хотим, конечно, чтобы Северная Корея сотрудничала с нами,

– заявил глава МАГАТЭ.

Однако структура не обсуждала с КНДР возвращение инспекторов МАГАТЭ, которых выслали еще в 2009 году. Рафаэль Гросси добавил, что сейчас продолжаются "очень тревожные элементы" по активности на ядерном испытательном полигоне. В настоящее время испытания находятся ни под чьим надзорным контролем.

Встреча Путина на Ким Чен Ина