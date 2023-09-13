Ймовірно, певні неформальні домовленості між двома диктаторами відбулися і виконуватимуться вони у закритому режимі, припустив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. І тут може бути загроза безпосередньо для сусідів Північної Кореї.

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Ймовірні результати

Владімір Путін та Кім Чен Ин й дійсно могли домовлятися про певну партію артилерійських снарядів для Росії, припустив Фесенко. Утім, хід війни це не змінить, але зможе її затягнути і призвести до більших жертв. Важливим також є те, що Північна Корея могла отримати натомість.

Північна Корея може отримати сучасні або відносно сучасні військові технології від Росії і це буде порушенням міжнародного санкційного режиму, якого Росія раніше дотримувалася. Це небезпека для всіх сусідів Північної Кореї, можливо крім Росії та Китаю,

– зазначив політолог.

Тобто від неурівноваженого північнокорейського диктатора можуть постраждати Південна Корея, Японія та навіть США.

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Політолог також припустив, що диктатори не отримали по максимуму для себе те, що вони хотіли. Їхні домовленості виконуватимуться неформально і тут важливо слідкувати далі.

"Якщо з'являться у нас снаряди з корейським маркуванням, значить є допомога. Але сам факт, що "могутня" Росія звертається за підтримкою викликає питання наскільки ця країна "могутня". Так, гроші і ресурси у них є, але їм не вистачає. І важливо, щоб не вистачало й далі. Тоді це створить передумови нашої перемоги", – додав Фесенко.

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