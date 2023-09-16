Ответил на этот вопрос глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли. По его словам, вряд ли большее количество артиллерийских снарядов от КНДР поможет России в войне против Украины.

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Милли скептически относится к передаче снарядов

По словам Милли, недавняя встреча Путина и Ким Чен Ина заставит последнего предоставить России больше артиллерийских снарядов советских времен. Речь идет о 152-миллиметровых боеприпасах. В то же время, он отметил, что не понятно, сколько их будет и насколько скоро будут передавать эти снаряды.

Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому,

– отметил Милли.

Милли отметил, что не имеет целью слишком уменьшать значение предоставления России этого оружия. В то же время он отметил, что сомневается в ее решаемости.

Обратим внимание на то, что западные правительства и эксперты считают, что Ким будет предоставлять России боеприпасы. А вот Кремль будет поставлять КНДР передовым вооружением, а также технологиями.

Тем временем, журналисты проанализировали расходы России в войне против Украины. Они отмечают, что каждый день Москва вкладывает в войну по 300 миллионов долларов.

Сколько Кремль потратил за полтора года