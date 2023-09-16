Ответил на этот вопрос глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли. По его словам, вряд ли большее количество артиллерийских снарядов от КНДР поможет России в войне против Украины.
Читайте также Не могут себе это представить: МАГАТЭ убеждено, что Россия не передаст ядерные технологии Ким Чен Ину
Милли скептически относится к передаче снарядов
По словам Милли, недавняя встреча Путина и Ким Чен Ина заставит последнего предоставить России больше артиллерийских снарядов советских времен. Речь идет о 152-миллиметровых боеприпасах. В то же время, он отметил, что не понятно, сколько их будет и насколько скоро будут передавать эти снаряды.
Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому,
– отметил Милли.
Милли отметил, что не имеет целью слишком уменьшать значение предоставления России этого оружия. В то же время он отметил, что сомневается в ее решаемости.
Обратим внимание на то, что западные правительства и эксперты считают, что Ким будет предоставлять России боеприпасы. А вот Кремль будет поставлять КНДР передовым вооружением, а также технологиями.
Тем временем, журналисты проанализировали расходы России в войне против Украины. Они отмечают, что каждый день Москва вкладывает в войну по 300 миллионов долларов.
Сколько Кремль потратил за полтора года
- Совокупные прямые расходы на войну и стоимость уничтоженной техники за 18 месяцев (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023) поражают. А все потому, что говорится об около 167,3 миллиарда долларов США. Forbes сделал соответствующие подсчеты, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
- В издании заметили, что за январь – июнь 2023 года оккупанты потратили на войну больше, чем планировалось за целый год. Несмотря на это, они удвоили военный бюджет. Правда, решили сэкономить на обеспечении солдат.
- По сути, в 2022 году на одного российского бойца в день суммарно отчисляли по 200 долларов. А уже в 2023 – по 120 долларов. Также сократилась сумма компенсации родным за ликвидированного или раненого оккупанта.