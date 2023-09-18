Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что после встречи Ким Чен Ына с Путиным США, возможно, получили сигнал о вероятной коалиции между КНДР и Россией. Эта коалиция может быть направлена не только против Украины, но и против США, включая ядерную сферу.

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США начнут действовать жестче

Однако США предупредили Пхеньян и Москву, что помощь России в войне в Украине будет предусматривать другой формат отношений с КНДР, и США начнут действовать жестче. И их действия коснутся не только экономических мер, но и военных.

Однако если имеются планы усиления ядерной составляющей Пхеньяна и предоставление технологий изготовления баллистических ракет от России, это приведет к прямой конфронтации из США военного характера,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Все предупреждения, по мнению генерала армии, использованы, и если Северная Корея решит что-нибудь запустить, будет дан не симметричный, а сверхмощный удар, после которого режим Ким Чен Ына вообще не выживет

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В то же время, угрозы России использовать ядерное оружие жестко воспринимаются не только США и Европой. Также Индия и Китай выступают против ее применения. Даже против перемещения, развертывания и модернизации ядерного оружия.

Особенно эти опасения беспокоят страны, расположенные рядом с Россией. Это, в частности, Финляндия. Хотя и она уже в НАТО, который предоставляет стране определенную безопасность.

"Объединение усилий против России – это единственный мощный фактор безопасности каждой страны. Ведь на любое использование ядерного оружия Москва получит ответный мощный удар, после которого не смогут выжить ни Путин, ни вся его клика. А для мира это будет величайшая катастрофа. И этот фактор их сдерживает, потому что никто не желает умирать. И тогда будут определяться, как остановиться и не довести до критической ситуации", – подчеркнул Николай Маломуж.

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