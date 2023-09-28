В Северной Корее была принята поправка к Конституции, согласно которой страна должна иметь ядерное оружие. Это событие называют историческим для "ускорения всестороннего развития социализма корейского типа".
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Политика стала постоянной
В своей речи перед Национальной ассамблеей Ким Чен Ын сказал, что очень важно "ускорить модернизацию ядерного оружия, чтобы иметь окончательное преимущество стратегического сдерживания".
Политика Северной Кореи по наращиванию своих ядерных сил стала постоянной как Конституция страны,
– говорится в сообщении.
В проекте поправок и дополнений в Конституции КНДР отражено содержание того, что страна разрабатывает мощное ядерное оружие для "обеспечения прав на существование и развитие, сдерживание войны и стабильности в регионе и остальном мире".
Путин встречался с Ким Чен Ином
- Недавно состоялась встреча президента Северной Кореи Ким Чен Ина и президента России Владимира Путина. Вероятно, обсуждали прежде всего снабжение боеприпасов для российской армии. Политолог Игорь Чаленко поделился мнениями по этой ситуации. Он предполагает, что поставки уже продолжаются, в частности говорится о 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядах.
- Несмотря на санкции Россия все еще может производить высокоточные крылатые ракеты. оккупанты заявили, что уже имеют в оснащении крылатые ракеты Х-БД. О получение крылатых ракет Х-БД заявил министр обороны Сергей Шойгу во время визита Ким Чен Ина. Они вдвоем находились на аэродроме Кневичи в Приморском крае.
- Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что после встречи Ким Чен Ина с Путиным США, возможно, получили сигнал о вероятную коалицию между КНДР и Россией. Эта коалиция может быть направлена не только против Украины, но и США, включая ядерную сферу. Однако США предупредили Пхеньян и Москву, что помощь России в войне в Украине будет предусматривать другой формат отношений с КНДР, и США начнут действовать более жестко. И их действия коснутся не только экономических мер, но и военных.