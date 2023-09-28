В Северной Корее была принята поправка к Конституции, согласно которой страна должна иметь ядерное оружие. Это событие называют историческим для "ускорения всестороннего развития социализма корейского типа".

Смотрите также Некоторые страны до сих пор ждут, что будет с Путиным: как их склонить на сторону Украины

Политика стала постоянной

В своей речи перед Национальной ассамблеей Ким Чен Ын сказал, что очень важно "ускорить модернизацию ядерного оружия, чтобы иметь окончательное преимущество стратегического сдерживания".

Политика Северной Кореи по наращиванию своих ядерных сил стала постоянной как Конституция страны,

– говорится в сообщении.

В проекте поправок и дополнений в Конституции КНДР отражено содержание того, что страна разрабатывает мощное ядерное оружие для "обеспечения прав на существование и развитие, сдерживание войны и стабильности в регионе и остальном мире".

Путин встречался с Ким Чен Ином