Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что цивилизованный мир осознает и наблюдает деградацию внешней политики России

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Запад не верил, что россиян можно бить

В то же время некоторые страны ждут, с одной стороны конца Путина, а с другой, пока украинские силы добьют российскую армию.

С самого начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину западные государства очень осторожно приобщались к помощи нам, потому что не верили, что россиян в принципе можно бить, как это делают украинцы.

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Ведь Россия проводила очень дерзкую внешнюю политику на протяжении последних десятилетий. Об этом свидетельствует, в частности, ее присутствие в Центральной и Восточной Азии, Африке.

Сейчас все осознали, что пока наши партнеры – нынешние и потенциальные – сидят и думают, что делать с Россией, оказывается, украинцы могут сами бороться с ней. И им нужно только помогать нам лучше,

– отметил Клочок.

Запад и мир прекрасно понимают, куда движется российская внешняя политика, именно благодаря сопротивлению украинцев. Если бы его не было, то Россия не двигалась бы в направлении деградации.

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Россия не имеет партнеров, имеет только вассала

Встреча Путина с Ким Чен Ином, а также отмена российским диктатором почти всех зарубежных визитов, свидетельствует о том, что у России совсем не остается партнеров в мире.

Ведь Беларусь – не партнер России, а ее вассал, поэтому между ними не может быть равноценного сотрудничества. Китай, хоть и торгует со страной-агрессором и поставляет определенные детали, однако летальное оружие ей не предоставляет,

– отметил он.

Кроме того, Индия понемногу разворачивается в сторону Запада. Армения также продемонстрировала, что по разным обстоятельствам скорее может повернуться к западному миру, чем к России.

"Поэтому контакты Путина с Ким Чен Ином свидетельствуют о том, что у внешней политике Россия очень сильно падает", – уверен Валерий Клочок.

Обратите внимание! В Госдепе США иронично прокомментировали приезд Ким Чен Ына в Россию и мольбу Путина к нему предоставить России оружие. Спикер Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что Путин начал полномасштабную войну против Украины "с мечтой восстановить славу Российской империи". Но его "надежды и ожидания не оправдались". Сейчас он "путешествует по своей стране со шляпой в руке, чтобы умолять Ким Чен Ына о военной помощи".

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