Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що цивілізований світ усвідомлює та спостерігає деградацію зовнішньої політики Росії.
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Захід не вірив, що росіян можна бити
Водночас деякі країни чекають, з одного боку кінця Путіна, а з іншого, поки українські сили доб'ють російську армію.
З самого початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну західні держави дуже обережно долучалися до допомоги нам, тому що не вірили, що росіян в принципі можна бити, як це роблять українці,
– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Адже Росія проводила дуже зухвалу зовнішню політику протягом останніх десятиліть. Про це свідчить, зокрема, її присутність у Центральній та Східній Азії, Африці.
Зараз всі усвідомили, що допоки наші партнери – нинішні та потенційні – сидять та думають, що робити з Росією, виявляється українці можуть самі боротися з нею. І їм потрібно лише допомагати нам краще,
– зазначив Клочок.
Захід і світ чудово розуміють, куди рухається російська зовнішня політика, саме завдячуючи спротиву українців. Якби його не було, то Росія б не рухалась у напрямку деградації.
Валерій Клочок оцінив провал Росії у зовнішній політиці: дивіться відео
Росія не має партнерів, має тільки васала
Зустріч Путіна з Кім Чен Ином, а також скасування російським диктатором майже всіх закордонних візитів, свідчить про те, що у Росії зовсім не залишається партнерів у світі.
Адже Білорусь – не партнер Росії, а її васал, тому між ними не може бути рівноцінної співпраці. Китай, хоч і торгує з країною-агресоркою та поставляє певні деталі, однак летальну зброю їй не надає,
– зазначив він.
Крім того, Індія потроху розвертається у бік Заходу. Вірменія також продемонструвала, що через різні обставини швидше може повернутися до західного світу, ніж до Росії.
"Тому контакти Путіна з Кім Чен Ином свідчать про те, що у зовнішній політиці Росія дуже сильно падає", – впевнений Валерій Клочок.
Більше про візит Кім Чен Ина до Росії
- Глава КНДР прибув до Владивостоку на бронепоїзді, пізніше він провів зустріч з Путіним, під час якої вони ймовірно обговорювали постачання Росії північнокорейської зброї.
- Водночас глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що Пхеньян постачає своє озброєння країні-агресорці щонайменше з серпня. Йдеться про снаряди калібру 122 та 152 міліметрів для гармат радянського зразка, ракети для РСЗВ "Град" та танкові снаряди.
- Після зустрічі з Путіним, Ким Чен Ин мав досить велику програму перебування в Росії. Зокрема він супроводі глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу відвідав воєнні заводи, аеродроми, підприємства ВПК та навіть океанаріум.
- Також голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі наголосив, що надання Північною Кореєю артилерійських снарядів радянських часів Росії, навряд чи стане вирішальним чинником у війні. Проте наразі не зрозуміло, яку кількість снарядів надасть КНДР та як швидко їх можуть передати країні-агресорці.