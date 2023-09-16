Візит Кім Чен Ина відбувся вранці 16 вересня. Варто додати, що перед цим диктатор КНДР відвідав завод із виробництва винищувачів у Комсомольську-на-Амурі, пише 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.
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Що відомо про екскурсію Кім Чен Ина
Вранці 16 вересня Кім Чен Ина на аеродромі Кневичі у Владивостоці зустрів глава російського міністерства Сєргєй Шойгу.
Там північнокорейському політику показали, за словами російських пропагандистів, "сучасну російську авіаційну техніку". Зокрема, Кремль поспішив продемонструвати Кіму так звані "зразки оперативно-тактичної авіації військово-повітряних сил Росії". Також командири екіпажів бойових літаків розповіли Кіму про бойові можливості:
- надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34,
- винищувачів Су-30СМ, Су-35С;
- штурмовика Су-25СМ3.
Диктатор Північної Кореї так захопився технікою, що намагався до неї доторкнутись та шоковано показував руками.
Північнокорейського диктатора в Росії водили на аеродром / Фото пропагандистів
Також Кремль поспішив показати Кіму свій "аналоговнєтний" гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Кіму показали Міг-31И, оснащений гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал" та системою управління ракетою.
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Окрім того, Кіму показали фрегат тихоокеанського флоту "Маршал Шапошніков", пришвартований у бухті Улісс у Владивостоці. Пропагандисти поспішили розповісти, що фрегат побудували в середині 1980-х років як великий протичовновий корабель проєкту 1 155 року, що нібито декілька років тому модернізували та встановили на нього сучасне озброєння.
Візит Кім Чен Ина в Росію
- Диктатор Північної Кореї прибув у Росію 12 вересня на бронепотязі. Далі він провів перемовини з російським диктатором.
- Кім Чен Ин заявив, що нібито Північна Корея завжди буде разом з Росією "в боротьбі проти імперіалізму", а також, що буцімто "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого суверенітету".
- Варто зауважити, що на фоні цих заяв та повідомлень про постачання зброї Росії Кім Чен Ина внесли у базу центру "Миротворець", який збирає дані про російських воєнних злочинців та лояльних до них осіб.
- Там мовиться, що очільник КНДР озвучував антиукраїнські заяви та може постачати зброю Кремлю. Кім є посібником російських військових злочинців, співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян, а також забезпечує російську військову агресію проти України та її громадян.