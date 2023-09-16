Візит Кім Чен Ина відбувся вранці 16 вересня. Варто додати, що перед цим диктатор КНДР відвідав завод із виробництва винищувачів у Комсомольську-на-Амурі, пише 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

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Що відомо про екскурсію Кім Чен Ина

Вранці 16 вересня Кім Чен Ина на аеродромі Кневичі у Владивостоці зустрів глава російського міністерства Сєргєй Шойгу.

Там північнокорейському політику показали, за словами російських пропагандистів, "сучасну російську авіаційну техніку". Зокрема, Кремль поспішив продемонструвати Кіму так звані "зразки оперативно-тактичної авіації військово-повітряних сил Росії". Також командири екіпажів бойових літаків розповіли Кіму про бойові можливості:

надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34,

винищувачів Су-30СМ, Су-35С;

штурмовика Су-25СМ3.

Диктатор Північної Кореї так захопився технікою, що намагався до неї доторкнутись та шоковано показував руками.

Північнокорейського диктатора в Росії водили на аеродром / Фото пропагандистів

Також Кремль поспішив показати Кіму свій "аналоговнєтний" гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Кіму показали Міг-31И, оснащений гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал" та системою управління ракетою.

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Окрім того, Кіму показали фрегат тихоокеанського флоту "Маршал Шапошніков", пришвартований у бухті Улісс у Владивостоці. Пропагандисти поспішили розповісти, що фрегат побудували в середині 1980-х років як великий протичовновий корабель проєкту 1 155 року, що нібито декілька років тому модернізували та встановили на нього сучасне озброєння.

Візит Кім Чен Ина в Росію