Визит Ким Чен Инна состоялся утром 16 сентября. Следует добавить, что перед этим диктатор КНДР посетил завод по производству истребителей в Комсомольске-на-Амуре, пишет 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

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Что известно об экскурсии Ким Чен Ина

Утром 16 сентября Ким Чен Ина на аэродроме Кневичи во Владивостоке встретил глава российского министерства Сергей Шойгу.

Там северокорейскую политику показали, по словам российских пропагандистов, "современную российскую авиационную технику". В частности, Кремль поспешил продемонстрировать Киму так называемые "образцы оперативно-тактической авиации военно-воздушных сил России". Также командиры экипажей боевых самолетов рассказали Киму о боевых возможностях:

сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34,

истребителей Су-30СМ, Су-35С;

штурмовика Су-25СМ3.

Диктатор Северной Кореи так увлекся техникой, что пытался к ней прикоснуться и шокировано показывал руками.

Северокорейского диктатора в России водили на аэродром / Фото пропагандистов

Также Кремль поспешил показать Киму свой "аналоговнетный" гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Киму показали Миг-31И, оснащенный гиперзвуковой аэробалистической ракетой "Кинжал" и системой управления ракетой.

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Кроме того, Киму показали фрегат тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", пришвартованный в бухте Улисс во Владивостоке. Пропагандисты поспешили рассказать, что фрегат построили в середине 1980-х годов как крупный корабль проекта 1 155 года, который якобы несколько лет назад модернизировали и установили на него современное вооружение.

Визит Ким Чен Ина в Россию