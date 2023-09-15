Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что российский узурпатор клянчит снаряды и оружие у Ким Чен Ына, потому что это едва ли не последний вариант.

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"На самом деле все интереснее. Во время встречи Путин сидел в подхалимской позе перед Ким Чен Ыном на краю стола и такое впечатление, что готовился на колени упасть", – сказал Яковенко.

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Дальше падать некуда

Эта неделя у Путина была насыщена событиями. Сначала диктатор встретился с Ким Чен Ыном и умолял его о том, чтобы тот предоставил оружие. А потом еще и срочно приехал самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

У Путина ситуация сложная,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Событий было много, но все они двигались в сторону деградации и бессилия. Изюминкой этой недели стало "прекрасное" выступление бункерного диктатора на так называемом Восточном экономическом форуме, где диктатор ни слова не сказал об экономике. Однако Путин начал открывать окошки в свой внутренний мир.

Путин дошел до того, что клянчит оружие в Северной Корее и встречается с Ким Чин Ыном как будто это Си Цзиньпин какой-то. Когда тот пригласил диктатора в КНДР, Путин, конечно, согласился, ведь больше ему некуда ездить. Осталась разве что Северная Корея и, возможно, еще в Белоруссию можно уехать,

– отметил Яковенко.

Россия постепенно сходит вниз по лестнице и довольно серьезно деградирует и это закономерное дело. Дело уже дошло до того, что один Лукашенко остался, но, оглянувшись, поняли, что еще есть Северная Корея.

"Но дальше уже некуда. Потому что дальше Венесуэла? Нет. В целом можно и с Афганистаном побрататься. Талибы народ приветливый. Они примут. Действительно падать уже некуда. Северная Корея – это все же мировое дно", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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