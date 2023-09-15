Неизвестно, смог ли Владимир ли Путин во время встречи с Ким Чен Ыном договориться о поставках артиллерийского вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что на решение среди прочего будут влиять санкции и позиция других стран.

К теме Ким Чен Ын мог пойти на сотрудничество с Россией только с разрешения Китая: для чего это Си Цзиньпину

Какие существуют препятствия для заключения соглашения

Михаил Шейтельман выделил 3 фактора, которые повлияют на решение Ким Чен Ына:

Лидер КНДР сам не очень хочет отдавать свое оружие, потому что готовится воевать, защищать себя и свою территорию от Южной Кореи. Он убежден, что на него в любую минуту могут напасть из Сеула, поэтому создал так много артиллерийских вооружений и снарядов к ним;

Позиция Китая, который неизвестно одобрит ли такое соглашение;

Новые санкции для Ким Чен Ына, которыми ему угрожают в случае продажи оружия России.

"Я думаю, что санкциями угрожают лично ему, а не Северной Корее. Возможно, сказали, что уже никогда не будут передавать ему коньяк. Он же покупает коньяк, крабы, устрицы – все это для него очень дорого и он не готов это терять", – сказал Михаил Шейтельман.

Политтехнолог предположил, что может помешать Ким Чен Ы​ну заключить соглашение с Путиным: смотрите видео

Что означает такое соглашение для Украины

Что касается российского диктатора, то для него сдерживающий фактор только один – международные санкции, под которые он попадет, если купит оружие. Поэтому даже если соглашение между Россией и КНДР состоится, его постараются скрыть.

Для Украины оно станет серьезной проблемой.

В прошлом году россияне выпустили по Украине примерно 10 миллионов артиллерийских снарядов, а произвели за год всего 2 миллиона даже после увеличения своих мощностей. Это говорит о том, что они даже близко не успевают возобновлять то, что было на складах.

– подчеркнул политтехнолог.

Нехватка артиллерийских снарядов – большая проблема для России, поэтому пополнение в несколько миллионов из Северной Кореи решило бы проблему на год, а может, и на дольше.

"Для них это спасение, потому что других источников у них нет, а для нас это будет большой трагедией, если у противника появится в разы больше снарядов, чем имеем мы", – заметил Шейтельман.

К чему склоняется Китай

Китай не думает о пользе ни России, ни Украины. Си Цзиньпин будет обсуждать ситуацию с Соединенными Штатами Америки и по результатам этих переговоров примет решение.

"США могут предложить китайцам что-то или наоборот забрать, поэтому этот набор определенных договоренностей может сыграть в ту или иную сторону. Но не надо думать, что Ким Чен Ын на 100% подчиняется Китаю и сделает так, как скажет Си Цзиньпин. Его мнение он учтет, но она не будет определяющим", – подытожил Шейтельман.

Встреча Путина и Ким Чен Ына: что известно