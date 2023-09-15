Невідомо, чи Владімір Путін під час зустрічі з Кім Чен Ином зміг домовитись з ним про постачання артилерійського озброєння. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що на рішення серед іншого впливатимуть санкції й позиція інших країн.

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Які існують перешкоди для укладання угоди

Михайло Шейтельман виокремив 3 фактори, які вплинуть на рішення Кім Чен Ина:

Лідер КНДР сам не дуже хоче віддавати свою зброю, адже готується воювати, захищати себе і свою територію від Південної Кореї. Він переконаний, що на нього будь-якої хвилини можуть напасти з Сеула, саме тому створив так багато артилерійських озброєнь і снарядів до них;

Позиція Китаю, який невідомо чи схвалить таку угоду;

Нові санкції для Кім Чен Ина, якими йому погрожують у разі продажу зброї Росії.

"Я думаю, що санкціями погрожують особисто йому, а не Північній Кореї. Можливо, сказали, що вже ніколи не передаватимуть йому коньяк. Він же купує коньяк, краби, устриці – все це для нього дуже дороге і він не готовий це втрачати", – сказав Михайло Шейтельман.

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Що означає така угода для України

Щодо російського диктатора, то для нього стримувальний фактор лише один – міжнародні санкції, під які він потрапить, якщо купить зброю. Тому навіть якщо угода між Росією і КНДР відбудеться, її намагатимуться приховати.

Для України вона ж стане серйозною проблемою.

Минулого року росіяни випустили по Україні приблизно 10 мільйонів артилерійських снарядів, а виробили за рік лише 2 мільйони, навіть після збільшення своїх потужностей. Це говорить про те, що вони навіть близько не встигають поновлювати те, що було на складах,

– підкреслив політтехнолог.

Брак артилерійських снарядів – велика проблема для Росії, тому поповнення у декілька мільйонів з Північної Кореї вирішило б проблему на рік, а може і на довше.

"Для них це порятунок, бо інших джерел вони не мають, а для нас це буде великою трагедією, якщо в противника з'явиться в рази більше снарядів, ніж маємо ми", – зауважив Шейтельман.

До чого схиляється Китай

Китай не думає про користь ні Росії, ні України. Сі Цзіньпін обговорюватиме ситуацію зі Сполученими Штатами Америки й за результатами цих переговорів прийме рішення.

"США можуть щось запропонувати китайцям або навпаки забрати, тому цей набір певних домовленостей може зіграти в той чи інший бік. Але не треба думати, що Кім Чен Ин на 100% підкоряється Китаю і зробить так, як скаже Сі Цзіньпін. Його думку він врахує, але вона не буде визначальною", – підсумував Шейтельман.

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