У Вашингтона є підстави вважати, що Владімір Путін та Кім Чен Ин на зустрічі 13 вересня у Владивостоці обговорювали військові поставки. Про це сказав на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Що у США думають про зустріч диктаторів

Міллер наголосив, що США ще не бачили повної картини цієї зустрічі і нині не знають, якими будуть її результати. Він прокоментував слова північнокорейського диктатора, який заявив про "священну боротьбу" країни-агресорки за нібито захист своїх безпекових інтересів та пообіцяв підтримати Москву. Речник Держдепу наголосив, що війна Росії проти України не є захистом безпекових інтересів Москви. За його словами, факт того, що Москва звернулася до Пхеньяна по допомогу, демонструє, як розв’язана проти України війна розвивається для Кремля.

Півтора року тому Путін розпочав цю повномасштабну війну проти України з мрією відновити славу Російської імперії. Його надії та очікування не виправдалися. Він продовжуватиме зазнавати невдачі... Він не тільки не досяг своїх цілей на полі бою. Ви бачите, як він мандрує своєю країною з капелюхом у руці, щоб благати Кім Чен Ина про військову допомогу,

– сказав Міллер.

Він зауважив, що ця зустріч сталася після саміту G20, на якому президент США Джо Байден був присутній, а президент країни-агресорки – ні. Міллер заявив, що США будуть уважно стежити за результатами цієї зустрічі. Він наголосив, що Вашингтон може без вагань запровадити нові санкції проти Росії та КНДР, якщо це буде доречно.

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