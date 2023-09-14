Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, прокоментувавши зустріч Путіна та Кім Чен Ина. Диктаторські режими продовжують підтримувати один одного.

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Відомо, що Кім Чен Ин погодився не на все, чого просив Путін. Але вже фіксується постачання артилерійських снарядів та іншої номенклатури. Щодо деталей домовленостей потрібно трішки почекати. Згодом буде більше інформації.

Чи вплине допомога КНДР на фронт

Як зауважив Юсов, будь-яка військова допомога країні-агресорці – це додаткові складнощі для українських захисників. Але тут потрібно зважати на потужності Північної Кореї.

КНДР завжди буде зважати на власні безпекові ризики. І суттєво послаблювати свій потенціал, звісно ж, Північна Корея не буде.

Знаємо, що мілітарна політика та певна демонстрація власної оборонної спроможності – це частина публічної політики КНДР. Але значною мірою послаблювати власний потенціал там не будуть,

– розповів Юсов.

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Передача артилерійських боєприпасів та іншої зброї певним чином відіб'ється на фронті. Але стратегічно ця допомога не здатна істотно змінити ситуацію на лінії бойових дій.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: коротко