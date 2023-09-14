Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, прокомментировав встречу Путина и Ким Чен Ыном. Диктаторские режимы продолжают поддерживать друг друга.
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Известно, что Ким Чен Ын согласился не на все, чего просил Путин. Но уже фиксируется снабжение артиллерийских снарядов и другой номенклатуры. Относительно деталей договоренностей нужно немного подождать. Со временем будет больше информации.
Повлияет ли помощь КНДР на фронт
Как отметил Юсов, любая военная помощь стране-агрессорке – это дополнительные сложности для украинских защитников. Но здесь нужно учитывать мощности Северной Кореи.
КНДР всегда будет учитывать собственные риски безопасности. И существенно ослаблять свой потенциал, конечно, Северная Корея не будет.
Знаем, что милитарная политика и демонстрация собственной оборонной способности – это часть публичной политики КНДР. Но в значительной степени ослаблять собственный потенциал там не будут.
– рассказал Юсов.
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Передача артиллерийских боеприпасов и оружия определенным образом отразится на фронте. Но стратегически эта помощь не способна существенно изменить ситуацию на линии боевых действий.
Встреча Путина и Ким Чен Ына: коротко
- 11 сентября глава КНДР Ким Чен Ын уехал на рабочую поездку в Россию. Потом они встретились с диктатором Владимиром Путиным на так называемом Восточном экономическом форуме.
- Ким Чен Ын сразу начал генерировать максимальное количество абсурдных и возмутительных заявлений. Диктатор убеждал, что, как только ступил на российскую землю, то сразу почувствовал "боевой дух". А саму войну он назвал "священной борьбой".
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и КНДР продолжается. Северная Корея уже полтора месяца поставляет снаряды и ракеты к "Градам".