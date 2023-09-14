Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, прокомментировав встречу Путина и Ким Чен Ыном. Диктаторские режимы продолжают поддерживать друг друга.

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Известно, что Ким Чен Ын согласился не на все, чего просил Путин. Но уже фиксируется снабжение артиллерийских снарядов и другой номенклатуры. Относительно деталей договоренностей нужно немного подождать. Со временем будет больше информации.

Повлияет ли помощь КНДР на фронт

Как отметил Юсов, любая военная помощь стране-агрессорке – это дополнительные сложности для украинских защитников. Но здесь нужно учитывать мощности Северной Кореи.

КНДР всегда будет учитывать собственные риски безопасности. И существенно ослаблять свой потенциал, конечно, Северная Корея не будет.

Знаем, что милитарная политика и демонстрация собственной оборонной способности – это часть публичной политики КНДР. Но в значительной степени ослаблять собственный потенциал там не будут.

– рассказал Юсов.

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Передача артиллерийских боеприпасов и оружия определенным образом отразится на фронте. Но стратегически эта помощь не способна существенно изменить ситуацию на линии боевых действий.

Встреча Путина и Ким Чен Ына: коротко