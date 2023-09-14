Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, які реальні важелі впливу мають США. Водночас у ГУР заявили, що КНДР ще півтора місяця тому почала постачати Росії боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм та 152 мм й ракети до РСЗВ "Град".

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Покарання за допомогу Росії

Можливо, США ці санкції та заходи будуть застосовувати щодо Китаю, припустив російський правозахисник. Адже стосовно Північної Кореї це безболісно. Однак і без цього всі дії, які зараз роблять Сполучені Штати щодо Пекіну, завдають шкоди китайській економіці.

Я думаю, що мова насамперед іде про це,

– зауважив Фейгін.

Хоча не завадять додаткові санкції щодо Росії й Північної Кореї. Але суттєвого значення вони не матимуть, адже там і так достатньо санкцій.

"За допомогу або байдужість у питаннях військової співпраці Китаю та Росії санкції можуть бути введені й дуже болючі", – наголосив російський правозахисник.

Зверніть увагу! Раніше у США розповіли, що надання військової допомоги Північною Кореєю Росіє призведе до ізоляції країн. Для Росії пошук підтримки у КНДР – ознака відчаю.

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