Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, какие реальные рычаги влияния на США. В то же время в ГУР заявили, что КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять России боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм и ракеты в РСЗО "Град".

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Наказание за помощь России

Возможно, США эти санкции и меры будут применяться в отношении Китая, предположил российский правозащитник. Ведь по отношению к Северной Корее это безболезненно. Однако и без этого все действия, которые сейчас совершают Соединенные Штаты в отношении Пекина, наносят урон китайской экономике.

Я думаю, что речь в первую очередь идет об этом,

– заметил Фейгин.

Хотя не помешают дополнительные санкции в отношении России и Северной Кореи. Но существенного значения у них не будет, ведь там и так достаточно санкций.

"За помощь или безразличие в вопросах военного сотрудничества Китая и России санкции могут быть введены и очень болезненные", – подчеркнул российский правозащитник.

Обратите внимание! Ранее в США рассказали, что предоставление военной помощи Северной Кореей Россия приведет к изоляции стран. Для России поиск поддержки в КНДР – признак отчаяния.

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