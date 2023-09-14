У Вашингтона есть основания полагать, что Владимир Путин и Ким Чен Ын на встрече 13 сентября во Владивостоке обсуждали военные поставки. Об этом сказал на брифинге спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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Что в США думают о встрече диктаторов

Миллер подчеркнул, что США еще не видели полную картину этой встречи и сейчас не знают, какими будут ее результаты. Он прокомментировал слова северокорейского диктатора, заявившего о "священной борьбе" страны-агрессорки за якобы защиту своих интересов безопасности и пообещавшего поддержать Москву. Спикер Госдепа подчеркнул, что война России против Украины не является защитой интересов безопасности Москвы. По его словам, факт того, что Москва обратилась к Пхеньяну за помощью, демонстрирует, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.

Полтора года тому назад Путин начал эту полномасштабную войну против Украины с мечтой восстановить славу Российской империи. Его надежды и ожидания не оправдались. Он будет продолжать терпеть неудачу… Он не только не добился своих целей на поле боя. Вы видите, как он путешествует по своей стране с шляпой в руке, чтобы умолять Ким Чен Ина о военной помощи,

– сказал Миллер.

Он отметил, что эта встреча произошла после саммита G20, на котором президент США Джо Байден присутствовал, а президент страны-агрессорки – нет. Миллер заявил, что США будут внимательно следить за результатами этой встречи. Он подчеркнул, что Вашингтон может без колебаний ввести новые санкции против России и КНДР, если это будет уместно.

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