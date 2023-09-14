Однако Ким не пошел на сотрудничество, если бы это не одобрил китайский лидер Си Цзиньпин. Поэтому встреча двух диктаторов – не линейное явление. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что есть определенные преимущества этого сотрудничества для стратегического исторического измерения, а также серьезные тревоги для всего мира.

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"Ким Чен Ын не мог сыграть самостоятельно без разрешения Си Цзиньпина. Он позволил такой шаг. Почему? Си щекочет нервы Соединенным Штатам, потому что между Америкой и Китаем накопилось очень много серьезных вопросов. И нужно садиться за стол переговоров и их решать, или по крайней мере искать точки соприкосновения для решения», – сказал военный эксперт.

Какие плюсы и минусы сотрудничества

Плюсы – так называемая вторая армия мира просит оружие у Северной Кореи, которое 10 лет назад не видела на своих геополитических радарах. Подобные действия со стороны России можно считать признаком стратегической слабости.

Минусы – ось зла конечно показана: Россия, Северная Корея, Китай, Иран, Сирия и даже Куба. Ходят слухи, что кубинским добровольцам разрешат участвовать в войне против Украины. Однако понимаем, что Евроатлантическое пространство в своей совокупной милитарной и экономической мощи – сильнее.

Черник о сотрудничестве России и Северной Кореи: смотреть видео

Китай играет стратегическую игру, ведь созрел стать мировым гемоном. Однако китайцы имеют давнюю многотысячелетнюю философию – никуда не торопиться.

Дракон проснулся к мировому доминированию, но еще не решил поднять воздух и поливать всех огнем. Он еще созерцает и изучает все, что происходит вокруг него и в мире. Но то, что это новая доминантная сила, с которой неизбежно придется бороться – нет малейшего сомнения,

– подчеркнул Черник.

Россия получит определенное количество оружия от Северной Кореи

Северная Корея – достаточно милитаризованная страна. Из 22 миллионов населения в армии служит – около 2 миллионов. Они не прекращали реплицировать выросшее из технологического уклада Советского Союза оружие.

Корейцы производят: 122 миллиметровые снаряды, 155 миллиметровые снаряды и реактивные снаряды к БМ-21 "Град". Поэтому Северная Корея что-нибудь передаст России, но не в таком большом количестве, о котором говорят в медийном пространстве.

Поскольку самостоятельно Россия производит более 125 тысяч снарядов ежемесячно – это самый большой показатель в мире. К примеру, США производят около 26 – 28 тысяч снарядов в месяц, если к середине осени нарастят производство до 50 тысяч – будет очень хорошо.

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