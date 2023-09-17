Очевидно, Путін так зрадів, що до нього приїхав хоча б хтось, крім Лукашенка, що вирішив показати все, чим "багата" Росія. Так Кремль дійшов до показу океанаріума, де диктатора розважав морж Міша, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистів.

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Кім Чен Ина повели в океанаріум

Російські пропагандисти ще з 12 вересня висвітлюють візит лідера Північної Кореї в Росію. Цього разу вони навіть розповіли про те, що Кім Чен Ина повели в океанаріум.

Кім Чен Ин відвідав Приморський океанаріум у Владивостоці. Особливо бурхливо він реагував на виступ моржа Міші,

– написали російські пропагандисти.

На опублікованих відео видно, як північнокорейський диктатор сміється та радіє, дивлячись на моржів. Адже на "подію" традиційно прибули російські пропагандисти, які з усіх сторін висвітлювали сумнівний "захід".

Диктатора повели в океанаріум: відео

Російська пропаганда також повідомила, що в океанаріумі був й голова державних справ КНДР.

У цьому контексті варто згадати, що Кім Чен Ин, прибувши в Росію на своєму бронепотязі, вже відзначився антиукраїнськими заявами. Зокрема, диктатор сказав, що нібито Росія бореться з гегемоністичними силами, які їй протистоять.

Зараз Росія піднялася на "священну боротьбу для захисту свого державного суверенітету та своєї безпеки" у боротьбі з гегемоністичними силами, які протистоять Росії,

– фантазував Кім Чен Ин.

Окрім того, він заявив, що нібито КНДР та Росія працюватимуть над "будівництвом суверенної держави".



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Зверніть увагу! Північнокорейського диктатора внесли у базу "Миротворця". Адже він може постачати в Росію зброю, озвучував антиукраїнські заяви. Зокрема, є посібником російських військових злочинців, співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян, а також забезпечує російську військову агресію проти України та її громадян.