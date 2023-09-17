Державне Корейське центральне інформаційне агентство заявило, що Кім Чен Ин прибув до Владивостоку 16 вересня і російські діти зустрічали його з квітами.

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Як пройшла зустріч Кім Чен Ина з Шойгу

Повідомляється, що північнокорейський диктатор та Сергій Шойгу обговорили посилення військової співпраці між КНДР та Росією. Також вони домовились посилити "співробітництво і взаємодію" між збройними силами країн та у сферах їх національної оборони і безпеки.

Видання додало, що Кім та Шойгу обмінялись "конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації".

До слова, на авіабазі Кневичі Кіму показали військові літаки. Кім Чен Ин ознайомився з їхніми бойовими якостями, озброєнням та технікою, а також з їх тактико-технічними характеристиками. Потім він поговорив із командуванням російських збройних сил.

Росія отримала ракети Х-БД

Раніше повідомлялося, що під час цієї зустрічі Шойгу повідомив Кім Чен Ину, що Росія вже має на оснащенні крилаті ракети Х-БД. Міністр війни країни-агресорки заявив, що Х-БД здатна долати 6 500 кілометрів.

За його словами, атакувати цими крилатими ракетами будуть зі стратегічного бомбардувальника Ту-160. Міністр оборони додав, що на повітряне судно встановили дві касети по шість таких ракет.