Государственное Корейское центральное информационное агентство заявило, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 16 сентября и российские дети встречали его с цветами.

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Как прошла встреча Ким Чен Ина из Шойгу

Сообщается, что северокорейский диктатор и Сергей Шойгу обсудили ужесточение военного сотрудничества между КНДР и Россией. Также они договорились усилить сотрудничество и взаимодействие между вооруженными силами стран и в сферах их национальной обороны и безопасности.

Издание добавило, что Ким и Шойгу обменялись "конструктивными мнениями по практическим вопросам относительно дальнейшего укрепления стратегической и тактической координации".

К слову, на авиабазе Кневичи Киму показали военные самолеты. Ким Чен Ын ознакомился с их боевыми качествами, вооружением и техникой, а также с их тактико-техническими характеристиками. Затем он побеседовал с командованием российских вооруженных сил.

Россия получила ракеты Х-БД

Ранее сообщалось, что во время этой встречи Шойгу сообщил Ким Чен Ину, что у России уже есть на оснащении крылатые ракеты. Х-БД. Министр войны страны-агрессорки заявил, что Х-БД способна преодолевать 6500 километров.

По его словам, атаковать этими крылатыми ракетами будут со стратегического бомбардировщика Ту-160. Министр обороны добавил, что на воздушном судне установили две кассеты по шести таких ракет.