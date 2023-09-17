Очевидно, Путин так обрадовался, что к нему приехал хотя бы кто-нибудь, кроме Лукашенко, что решил показать все, чем "богатая" Россия. Так Кремль дошел до показа океанариума, где диктатора развлекал морж Миша, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистов.
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Ким Чен Ына повели в океанариум
Российские пропагандисты еще с 12 сентября освещают визит лидера Северной Кореи в Россию. На этот раз они даже рассказали о том, что Ким Чен Ына увели в океанариум.
Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Особенно бурно он реагировал на выступление моржа Миши,
– написали российские пропагандисты.
На опубликованных видео видно, как северокорейский диктатор смеется и радуется, глядя на моржей. Ведь на "событие" традиционно прибыли российские пропагандисты, которые со всех сторон освещали сомнительное "мероприятие".
Диктатора повели в океанариум: видео
Российская пропаганда также сообщила, что в океанариуме находился и глава государственных дел КНДР.
В этом контексте следует упомянуть, что Ким Чен Ын, прибыв в Россию на своем бронепоезде, уже отметился антиукраинскими заявлениями. В частности, диктатор сказал, что якобы Россия борется с противостоящими ей гегемонистическими силами.
Сейчас Россия поднялась на "священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности" в борьбе с противостоящими России гегемонистическими силами,
– фантазировал Ким Чен Ын.
Кроме того, он заявил, что якобы КНДР и Россия будут работать над "строительством суверенного государства".
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