В России неоднократно заявляли о якобы нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского. Интересно, как такая позиция оккупантов может повлиять на формат вероятных мирных переговоров. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что такая позиция Кремля не должна была бы никоим образом повлиять на это, учитывая путинскую диктатуру, которая длится уже много лет.

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Вероятный вариант переговоров

Игорь Рейтерович отметил, что нет никакой проблемы в заявлениях путинской пропаганды о якобы нелегитимности президента Украины, ведь Зеленский и Путин не будут подписывать никаких соглашений.

Соглашение подпишут совсем другие люди. Я думаю, что со стороны Украины и со стороны России это будут делать военные,

– сказал политолог.

Он предположил, что будет похожая ситуация, как между Северной и Южной Кореями, когда военные подписывали перемирие.

Поэтому и мира не будет, ведь Украина не признает никакое мирное соглашение до тех пор, пока есть временно оккупированные территории. Россия также не захочет подписывать это соглашение, потому что мечтает, что в будущем сможет попробовать еще раз напасть и захватить всю Украину,

– высказался Рейтерович.

Возможно, нет смысла надеяться на участие Путина или его близкого политического окружения в процессе переговоров. Есть вероятность, что этим будет руководить военное управление. По мнению политолога, это станет наиболее приемлемым вариантом для всех.

"Интересно, что между Северной и Южной Кореями мирное соглашение подписывал не южнокорейский, а американский генерал. Оно действует и сегодня", – добавил он.

К слову, Президент Сербии Александар Вучич заявил, что война в Украине может завершиться по "корейскому сценарию", который предусматривает длительное сохранение конфликта без окончательного решения. Он считает, что это может затянуться на десятилетия, а мир станет лишь временным решением. Вучич также отметил, что Россию не стоит недооценивать, ведь ее армия и экономика пока остаются устойчивыми.