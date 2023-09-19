Про це президент України сказав у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН. Він також підкреслив, що країну-агресорку мають роззброїти й зараз, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про ядерну загрозу від Росії

Глава держави зазначив, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати "охоронницею" такої сили.

Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. За його словами, Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх світових країн.

"Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї", – розповів президент.

Він наголосив, що сьогодні, як ніколи, людство повинно діяти в повній солідарності, щоб врятувати людські життя. Зеленський сказав, що так само як стримується ядерна зброя, має бути стриманий агресор і всі його інструменти та методи війни.

Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову,

– зауважив український очільник.

Зеленський також підкреслив, що завжди Третю світову війну розглядали, як війну ядерну і як конфлікт між великими державами, коли в хід іде ядерна зброя. Тому для світу здавалося, що інші війни менш страшні у порівнянні з такою війною між великими державами, які мають ядерні потенціали, що спростувала російсько-українська війна.

Наостанок президент України зазначив, що стратегія із ядерного озброєння є гарною, але вона має бути не єдиною для того, щоб запобігти майбутньому конфлікту з застосуванням цього типу зброї.

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