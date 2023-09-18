Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін буде залякувати ядерною зброєю. На думку лідера України, в Путіна вже нічого не залишається у його асортименті зброї.

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Зеленський вважає, що Путін повернеться до ядерних погроз

Глава держави нагадав, що Путін знищував і катував людей, перекривав Чорне море, окупував Запорізьку атомну станцію, а також підірвав Каховську ГЕС. За словами Зеленського, Путін все це використовував для залякування.

І тепер, як стверджує президент України, в кремлівського диктатора не так багато, чим він може залякувати.

Він постійно трішки підігріває тему застосування ядерної зброї. Тому, я вважаю, що це наступний крок, що він буде залякувати людей,

– сказав Зеленський.

На його думку, Путін чекає нестабільної ситуації у США, а також очікуватиме на зиму, "коли всі суспільства депресують" через дорогу вартість енергетики.

Як сказав Зеленський, президент Росії буде шукати нестабільну ситуацію у Європі та США та підливатиме інформацію про ризики застосування ядерної зброї Росією.

"Моє бачення, що він це може робити, починаючи з опалювального періоду. Я вважаю, що до зими та взимку безпосередньо він може таке робити – залякувати", – резюмував глава держави.

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