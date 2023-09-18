Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін буде залякувати ядерною зброєю. На думку лідера України, в Путіна вже нічого не залишається у його асортименті зброї.
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Зеленський вважає, що Путін повернеться до ядерних погроз
Глава держави нагадав, що Путін знищував і катував людей, перекривав Чорне море, окупував Запорізьку атомну станцію, а також підірвав Каховську ГЕС. За словами Зеленського, Путін все це використовував для залякування.
І тепер, як стверджує президент України, в кремлівського диктатора не так багато, чим він може залякувати.
Він постійно трішки підігріває тему застосування ядерної зброї. Тому, я вважаю, що це наступний крок, що він буде залякувати людей,
– сказав Зеленський.
На його думку, Путін чекає нестабільної ситуації у США, а також очікуватиме на зиму, "коли всі суспільства депресують" через дорогу вартість енергетики.
Як сказав Зеленський, президент Росії буде шукати нестабільну ситуацію у Європі та США та підливатиме інформацію про ризики застосування ядерної зброї Росією.
"Моє бачення, що він це може робити, починаючи з опалювального періоду. Я вважаю, що до зими та взимку безпосередньо він може таке робити – залякувати", – резюмував глава держави.
Путін пригрозив ударом по АЕС України
- Путін на Східному економічному форумі пригрозив ударом по атомних станціях України. Кремлівський диктатор заявив, що Росію нібито провокують на удар по українських ядерних об'єктах.
- Також варто додати, що Росія вивела на бойове чергування міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", яка здатна нести ядерний заряд.
- У ГУР МО повідомили, що Росія таки розмістила на території Білорусі свою тактичну ядерну зброю. Однак керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що не вірить у те, що Кремль планує її використати.
- Водночас президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що ризик застосування росіянами ядерної зброї дуже великий.